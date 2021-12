Los padres de Marta del Castillo no pueden más. Ya ha pasado más de una década desde que su hija, de entonces 17 años, desapareciera dando el pistoletazo de salida a un sinfín de versiones contrapuestas por parte de los implicados. En la cárcel, un único condenado por el asesinato: Miguel Carcaño.

Durante todos estos años, el joven de León XXIII ha llegado a dar hasta siete versiones de lo ocurrido aquella noche con la menor en su casa. La última, la que más cobra peso. En ella contó que fue su hermano mayor, Francisco Javier Delgado, el que pegó cinco culatazos a la joven hasta matarla y se deshizo del cuerpo. Todo porque Marta se enteró de un estafa al banco por parte de ambos hermanos para pagar el piso en el que residían. Esta es la versión que Antonio del Castillo da por buena.

De ahí que la familia, a la desesperada, haya ofrecido a Carcaño la posibilidad de recibir el piso donde se produjo el crimen como regalo si confiesa donde está el cadáver de Marta.

Según recoge el diario ABC, los padres de Marta habrían comprado esta vivienda después de que durante varios años no tuviera salida en el mercado al ser conocida por el lugar donde ocurrió el trágico asesinato de la joven sevillana.

Así pues, Antonio del Castillo cree que no fue Carcaño el que cometió el crimen. "Lo más lógico es que fuera su hermano, porque desde un principio Miguel ocultaba y encubría a alguien", ha comentado en varias ocasiones. "No creo que tuviera intención de hacerlo, creo que ocurrió en un momento en que mi hija no debía estar allí, una pelea entre hermanos", ha asegurado. Por lo que ha decidido enviar una carta al joven condenado con su oferta. Regalarle la famosa casa.