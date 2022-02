La colaboración ciudadana ha permitido en la madrugada de este jueves la detención de Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el "Rambo gallego" y autor del asesinato de un joven, al ser finalmente localizado a causa de un error que provocó que fuese interceptado por vecinos de Valdoviño.

La Guardia Civil, que lo ha capturado tras once meses en paradero desconocido, ha sostenido que ese fallo fue intentar acceder a una vivienda que no estaba vacía. Ocurrió pasadas las 00:30 horas en el núcleo rural de Loira.

Cordobés de 63 años de edad, levantó sospechas desde diciembre pasado en varios puntos de la comarca de Ferrolterra. Primero fue en el entorno del parque natural de As Fragas do Eume y en la última semana en los municipios de San Sadurniño, un núcleo eminentemente rural, y Valdoviño, ya en la costa.

En todos los casos, las alarmas saltaron tras pequeños robos en casas, en las que se hacía con comida para sobrevivir en zonas de monte, en las que se desenvolvía gracias a su pasado como legionario.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, no ha compartido su apodo al asegurar que no "constituía un riesgo para la integridad física de los vecinos", al menos en el momento actual.

"Se trata de un hombre hábil en supervivencia, con preparación militar, pero no tiene el perfil de una persona peligrosa; tiene 63 años y cojea", ha declarado en una comparecencia ante los medios.

Los acontecimientos que llevaron a su arresto se precipitaron a partir de una alerta de una vecina a un guardia civil que vive en Loira.

El agente Manuel Vilela, destinado en San Sadurniño, supo por la mujer que alguien "estaba intentando entrar en su casa" y acudió al lugar.

Sánchez Chacón, a su llegada, estaba a apenas 200 metros de la casa y el guardia recurrió a su arma de fuego para realizar dos disparos al aire, pero no "se intimidaba". Tuvo que hacer uso de una defensa extensible para propinarle "cuatro o cinco golpes" y lo redujo.

Tras ser enviado al hospital público de Ferrol, fue trasladado al calabozo de la Guardia Civil ferrolana.

Jambrina ha indicado que la búsqueda tuvo como clave la "paciencia" y factores como la tienda que campaña que él "desmontaba todos los días y llevaba en su mochila".

As Fragas do Eume le resultaban familiares, ya que se escondió allí tras el asesinato en 1996 de un joven en Cuntis, por el que cumplía condena. Tras un permiso, no regresó al penal lucense de Monterroso en marzo de 2021.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó en la tarde de este jueves que el juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol hizo efectivas las dos requisitorias de ingreso en prisión de Sánchez Chacón.

Se cumple de este modo la ejecución de sentencias condenatorias de la Audiencia de Pontevedra y de un juzgado valenciano. Los hechos que acabaron con su detención en Valdoviño provocan que ahora sea investigado por delitos de robo y atentado, pero "Rambo" optó por acogerse a su derecho a no declarar.

Su estancia en Ferrolterra en las últimas semanas desembocará en un "atestado ampliatorio" de la Guardia Civil por varios robos y hurtos "de los que es sospechoso".

Un juzgado de Chantada había emitido una orden de búsqueda, detención y personamiento al no acudir a declarar como investigado por un delito de quebrantamiento de condena, pero tampoco ha declarado al respecto.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, se ha mostrado satisfecho al recuperar la "tranquilidad" el municipio.