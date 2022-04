El letrado de la familia de Esther López de la Rosa, personado como acusación particular en el caso de la muerte de la joven vecina de Traspinedo (Valladolid), entiende que con la prueba practicada hasta el momento se puede ya iniciar un procedimiento penal.

Minutos antes de que diera comienzo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid la declaración, en calidad de investigado, de Óscar S.M, el hoy principal sospechoso de la muerte de la joven--también figuran los investigados Ramón J.G.F. y Lucio Carlos G.D--, el acusador particular Guillermo Ruiz Blay se ha mostrado esperanzado en que el interrogatorio previsto "de la persona que hasta hace bien poco se declaraba amigo de la familia sea capaz de alumbrar las pocas incertidumbres que aún quedan".

El letrado, en declaraciones a Europa Press, confía en que Óscar sea capaz de explicar las "contradicciones" entre lo declarado por él anteriormente ante la Guardia Civil y lo que "aporta la tecnología", en referencia sobre todo al geoposicionamiento de su teléfono y el de la víctima que desmontarían la versión dada sobre lo ocurrido la noche de autos.

Etiología homicida

Guillermo Ruiz Blay se ha mostrado confiado en que finalmente se esclarezcan las circunstancias de la muerte de la joven, que sigue insistiendo en que es de etiología homicida, y advierte de que "hay mucho ya esclarecido a los efectos de poner iniciar un procedimiento penal", tras recordar que en un caso como el de Marta del Castillo no se ha encontrado el cadáver y, sin embargo, se saldó con una condena por asesinato.

"El hecho de que aún haya vaguedades no implica que no pueda haber condena. Aquí, el trabajo ha sido brillante y minucioso", ha sentenciado el acusador particular.El representante de la familia sí ha aprovechado para censurar el comportamiento de algunos medios de comunicación ante las informaciones vertidas sobre lo que aquella noche había consumido la víctima.

"Que una persona adopte una serie de comportamientos en una noche de ocio que otras no harían no justifica un homicidio. Me parece absurdo y lamentable ahondar en esa situación personal que supone prejuzgar y que no tiene nada que ver con la muerte violenta de esta joven", ha recordado Guillermo Ruiz.