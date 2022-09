"Llevo dos años sufriendo una auténtica agonía. Esperando noticias, esperando la llamada que me diga que saben algo de él o que han detenido a sus verdugos, pero no llega". Toñi es la madre de Yurian Cabrera, desaparecido en Canarias en mayo de 2020. Hace dos meses denunciaba en CASO ABIERTO su ausencia. La llamada se ha producido de la peor forma posible, tras dos años de ausencia, ha sido localizado su cuerpo sin vida.

Desapareció el 12 de mayo de 2020, día en el que cumplía 35 años, tenía una discapacidad psíquica del 66%. Su madre ha luchado contra todos los elementos para dar con él.

El 12 de mayo de 2020, tras cantarle cumpleaños feliz, salió de casa. Fue la última vez que estuvieron juntos. "Yuri salió con lo puesto, no llevaba móvil ni documentación", denunciaba Toñi en el portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica, CASO ABIERTO. Tras un par de días sin respuesta, "pensé que estaría con algunos amigos, no lo sé", salió en su búsqueda.

Una carta anónima

Contactó con su entorno, indagó, batió. No había nada que llevara a él. "Busqué a mi hijo por sitios por donde él solía parar y, al no encontrarlo por ninguna parte, fui a denunciar".

Difundió su imagen, gritó su nombre. "Llegó una persona que lo conocía y me dijo que a Yuri lo cogieron, lo mataron y lo desaparecieron". Fue la primera vez que oyó esa versión.

Pasaron los días, sin datos, sin avance, sin respuestas y llegó la carta. Un mensaje anónimo que arrancaba con un: "no digas nada a la policía", recordaba su madre. "Que no comunicara nada, pero que me lo decía porque apreciaba mucho a mi hijo". El texto daba detalle de quién y cómo, "fueron a por él, me lo mataron", explicaba todos los detalles de la desaparición. "Tenía la esperanza de que mi hijo se hubiera marchado a otra isla y me llamara, pero mi hijo no se va dos años y me tiene así".

Ha sonado el teléfono. Sos Desaparecidos, que siempre acompaño a Toñi, desactiva su alerta. La respuesta ha llegado. Yurian está, pero no está.