El crimen se habría producido por la técnica del ‘mataleón’, una maniobra en la que el agresor rodea el cuello de su víctima con el brazo hasta que la estrangula.

El suceso tuvo lugar este lunes por la mañana, después del recuento. Fue entonces cuando el reo atacó al otro salvajemente. La víctima, cuya identidad no ha trascendido, no pudo sobreponerse a las graves lesiones efectuadas y murió.

Tras matar a su compañero, destacan las mismas fuentes, el agresor arremetió contra los trabajadores del penal, de forma muy violenta e, incluso, a uno de ellos intentó realizarle también la técnica del ‘mataleón’. Por suerte, el trabajador logró zafarse del agresor, que permanece en aislamiento, el módulo más peligroso y donde están los presos más conflictivos del penal.

La agresión a este trabajador se produjo después de que los familiares del interno asesinado, presentes en el mismo módulo del penitenciario, se tirasen hacia él al conocer lo que había hecho. Al tratar de aislarlo de los familiares del fallecido fue cuando trató de hacerle también la técnica del ‘mataleón’ al funcionario, aseguraron las mismas fuentes.

De la investigación del caso se hizo cargo la Guardia Civil, que tratará de esclarecer cuáles fueron los motivos y los hechos que habrían desencadenado del preso.

Funcionarios de prisiones llevan tiempo alertando de la peligrosidad que hay tras los muros del penal más grande de la Región, con el riesgo que eso supone para presos y trabajadores.

Fuentes de la sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) del penal murciano volvían a poner de manifiesto tras lo sucedido "la falta de medios personales y materiales, así como de formación" que se dan en los penales como los de la Región de Murcia y lamentaban que este tipo de situaciones cada vez son "más frecuentes" en estos centros.

"No podemos olvidar las recientes agresiones de la misma índole y peleas multitudinarias ocurridas en la cárcel de Sangonera, donde los funcionarios también se han visto recientemente otra vez en grave peligro". En este sentido, recalcaron que los funcionarios de prisiones "no trabajan por jugarse la vida, sino por un sueldo". Por último, quisieron agradecer la labor profesional de los funcionarios de prisiones que tuvieron que hacer frente a este último trágico suceso.

Se trataría del sexto crimen del año en la Región, tras el de la gasolinera de Lorca, el apuñalamiento mortal en Santa Rita, el doble crimen de Yecla y el homicidio de Llano de Brujas, donde un hombre presuntamente acuchilló mortalmente a su novio en una riña.

A preguntas de esta Redacción, desde la Delegación del Gobierno no quisieron hacer ninguna valoración al respecto e indicaron que "se están realizando las investigaciones y no se puede decir nada hasta que concluyan las mismas".

Casi 400 internos sin asistencia sanitaria en Sangonera

El sindicato Comisiones Obreras de la Región de Murcia (CC OO) ha denunciado este lunes el "desmantelamiento de la sanidad penitenciaria en la prisión de Sangonera", tras el cese de un médico interino que ha dejado a los 390 internos sin asistencia médica.

Según explican desde el sindicato, las condiciones laborales y la "degradación laboral" en las instituciones penitenciarias han dejado las prisiones sin facultativos, y mermado el resto de personal sanitario que tiene una sobrecarga de trabajo de más de un 50%.

En el caso del centro penitenciario de Sangonera, están vacantes el 87% de las plazas de los facultativos necesarios para atender a los 390 internos, a los que la política penitenciaria, tal y como aseguran desde CCOO, "penaliza con una doble condena, la impuesta por el juez y la de la privación del derecho fundamental a la salud".

El único facultativo en este centro penitenciario se encuentra de baja laboral, lo que está desembocando en la eliminación de la asistencia primaria, dejando únicamente una atención de urgencias, con lo que "la prevención, los diagnósticos a tiempo o la atención a pacientes con enfermedades crónicas están siendo cuestionados por la administración penitenciaria", señalan.

Desde CC OO aseguran que "la implantación de un programa de "teleasistencia" médica ha demostrado ser totalmente ineficaz para abordar el problema, porque recae sobre médicos donde ya no hay, no hay contacto con el interno y se transfieren las responsabilidades al personal de enfermería, por no hablar de los fallos de la tecnología o la saturación en momentos críticos".

Es por ello que el sindicato exige el cumplimiento de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y se transfiera, después de 20 años, la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas, así como la adecuación de las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario a las responsabilidades y condiciones de trabajo que realizan.

En el caso de la prisión de Sangonera, para C COO la solución consiste en alcanzar convenios de colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Por su parte, el Defensor del Paciente, tras la denuncia de CC OO, ha pedido a la Fiscalía de la Región que intervenga e investigue los hechos: "Es un delito incomprensible contra la salud pública, máxime aún más grave si cabe cuando son personas que están recluidas, personas que no solo merecen atención, sino que si contraen alguna patología infecciosa puede salir fuera de centro a través de los trabajadores si estos son contagiados".