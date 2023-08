El atrincheramiento de un policía jubilado con su mujer en un chalet de Alzira ha acabado en tragedia. Según fuentes de Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, tanto el hombre como la mujer, quienes se habían divorciado recientemente, han fallecido. Al parecer, el hombre de unos 70 años ha matado de un tiro a su exmujer cuando la retenía en contra de su voluntad en el interior del chalet.

La Policía Nacional es quien ha hallado dos cadáveres en la vivienda. Si se confirma la identidad de los cuerpos, se trataría de un crimen machista. Las víctimas de la violencia de género ascenderían a 40 en lo que va de 2023 en España, 1.224 desde que empezaron a contabilizarse en 2003.

De confirmarse el crimen machista, sería el tercero de este año en la Comunitat Valenciana. "La persona no respondía en el momento por el equipo negociador que ha empezado a trabajar", ha señalado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. "El Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) ha entrado y ha certificado la muerte de las dos personas, que presentaban heridas incompatibles con la vida. Al parecer, las otras personas que estaban en la vivienda, a parte del hombre y la mujer, han salido y han alertado del suceso", ha apuntado Bernabé, en relación a las informaciones publicadas sobre la presencia de los hijos de la mujer asesinada -que no compartía con el asesino- en la vivienda.

La principal hipótesis con la que trabaja la Policía Nacional es la del asesinato machista y el posterior suicidio, si bien ni siquiera se ha confirmado por ahora que las muertes se hayan producido por arma de fuego.

Aunque inicialmente se había contemplado la posibilidad de que hubiese más rehenes en el domicilio, finalmente se ha confirmado que únicamente se trataba del hombre y la mujer fallecidos.

Quién es el asesino de Alzira: Policía autonómica y escolta del Consell

El hombre que ha matado a su mujer este miércoles en un chalet de Alzira, en el que se ha atrincherado tras tomar a la mujer como rehén, es Bartolo Bort, de 70 años y natural del municipio de la Ribera.

Era agente retirado de la Policía Autonómica y había trabajado como guardaespaldas de representantes políticos, entre ellos, Esteban González Pons en su etapa como conseller, que ha condenado la violencia machista y ha señalado que conocía al asesino.

"Siempre he condenado la violencia machista y siempre lo haré. Hoy con más rabia y más dolor, si cabe, porque sé quién es el asesino. Estaba adscrito a la policía autonómica, fue escolta del Consell y coincidió con mi etapa de conseller. No existen colectivos, profesiones, clases o familias exentas de violencia machista, no hay áreas seguras. El machismo está en todas partes y hay que combatirlo sin descanso", ha expresado.

"Todos juntos tenemos que luchar contra la violencia contra la mujer y hemos de poner todos los medios posibles para que de una vez por todas acabe el drama. Con inmensa tristeza envío un abrazo muy fuerte a la familia de Raquel y a todo el pueblo de Alzira en estos momentos tan complicados para todos", ha concluido.

Desde las 11 horas

Los hechos se han producido sobre las 11:00 horas de esta mañana cuando la policía ha recibido una aviso ciudadano alertando de varios disparos en la calle Sagrada Familia de Alzira. Además se ponía en conocimiento de los agentes que una persona permanecía atrincherada en una vivienda, con un rehén.

Dispositivo policial

Los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local han movilizado diversas patrullas, medios aéreos, agentes de Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía (GOES) y un equipo negociador que se han desplazado hasta el lugar. Los agentes de Policía Local han cortado los accesos a la zona del Balcón de la Ribera desde la calle Sagrada Familia, donde se habrían producido los disparos.

Fuentes consultadas por este diario han asegurado que la vivienda pertenece a un policía jubilado, casado hace 12 años y divorciado recientemente de una mujer de 58 años. Al parecer, la expareja ha acudido a la que fue su vivienda para recoger algunos enseres y ropa. Según ha informado la hermana de la víctima, la mujer ha entrado en la casa con su hijo (fruto de una relación anterior); una vez dentro y mientras la mujer recogía su ropa y su hijo esperaba fuera, el hombre armado la ha arrastrado hasta el garaje del chalet donde se ha atrincherado.

La familia, sorprendida con los hechos

Familiares de la víctima han vivido con angustía estos duros momentos, por este motivo se han concentrado detrás del cordón policial a la espera de conocer más detalles de los hechos. Ángeles Lorente, hemana de la víctima, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de conocer la triste noticia ha señalado que solo deseaba "que todo esto acabe y poder abrazar a mi hermana". "Quiero que se acabe esta pesadilla. Nunca crees que esto te puede pasar", ha concluido.

De hecho, la hermana de la víctima también ha señalado que el proceso de separación y divorcio de la pareja se produjo con total normalidad y sin ningún tipo de incidente, por este motivo, se muestran sorprendidos ante lo ocurrido ya que parecía que la expareja no tuviera problemas.

Suspendido el minuto de silencio

El Gobierno valenciano ha suspendido el minuto de silencio que había sido convocado para este jueves a las 10 horas en señal de repulsa por el crimen de Alzira hasta tener confirmación oficial de que se trata de un asesinato machista.

Las circunstancias del asesinato machista siguen investigándose.