El acusado de matar a su madre en Oroso en 2021 lo ha negado al asegurar que no la estranguló y apuntar que pudo "haberse asfixiado" con unas pastillas que tomaba para la tos.

La Fiscalía pide para él 20 años de cárcel por el asesinato de su madre y otros doce años por provocar un incendio para dificultar la investigación.

En la primera jornada del juicio que se celebra con jurado popular en la Audiencia Provincial de A Coruña, el acusado de asesinar a su madre ha negado haberlo hecho: "Yo no la estrangulé ni le hice nada. Cuando me levanté, fui a verla y ya estaba pálida".

El hombre ha señalado que su madre "tomaba pastillas para la garganta porque le daba la tos por la noche", por lo que, quizá, "pudiera haberse asfixiado" con ellas, ha defendido.

Ha recordado también que su madre "en alguna ocasión" le decía que "quería suicidarse, pero no tenía fuerzas para hacerlo". "No voy a decir que ella me pidió el suicidio asistido", ha declarado.

Sobre esto, la defensa, que ha solicitado la "libre absolución" del procesado, ha señalado que la fallecida "padecía un estado depresivo grave que conllevó ideas suicidas en varias ocasiones" porque iban a ser desahuciados "por impago de la hipoteca" el mismo día que apareció muerta en su vivienda.

En el momento en el que encontró a su madre en la cama sin pulso, según ha dicho el acusado, se puso "muy nervioso" y comenzó a "beber", aunque cree que fue una respuesta "totalmente ilógica" pues "tenía que haber llamado al 112".

Desde ese instante no recuerda "nada más hasta despertar dos días después en el hospital" por lo que no puede decir "ni que si ni que no" sobre si es el autor del incendio que se inició a continuación. "Desde que comencé a beber, no recuerdo nada. Nunca negué ser el autor del incendio, no lo recuerdo", ha insistido.

"No me explico como yo salí de allí con vida y sin ninguna quemadura con la borrachera que tenía", ha continuado diciendo sobre el incendio por el que el Ministerio público le pide 12 años de prisión.

La Fiscalía ha indicado ante el jurado popular que el acusado "acabó con la vida de su madre y lo hizo de manera premeditada, planificada y fría" pues hay "una cantidad ingente de indicios enormes y contundentes" que "apuntan directamente hacia él".

El fiscal ha informado de la existencia de un mensaje de whatsapp en el que el procesado le dijo a la abogada de la fallecida la mañana del incendio: "Por cierto, a mi madre la maté yo" junto a "indicaciones para el entierro de la madre y de él mismo".

El procesado ha dicho sobre el mensaje que le "chocó" porque era "bastante largo" y que él siempre escribe "todo en gallego".

El Ministerio público ha insistido en que "la persona que comete el asesinato provoca un incendio para ocultar pruebas y dificultar la investigación buscando potencialmente la explosión de la vivienda".

El escrito de la Fiscalía recoge que el acusado "aprovechando" que su madre "no podía defenderse por encontrarse bajo los efectos narcolépticos de la ingesta de Lorazepam, la asfixió en el domicilio" y lo hizo con "una pieza de textil que enrolló en su cuello".

Para "dificultar la investigación", el procesado utilizó "varias sustancias acelerantes" para prender fuego a la vivienda.

El juicio continúa mañana, martes, y el miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña.