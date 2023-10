Una mujer de 96 años vecina del municipio murciano de Alguazas ha fallecido en el hospital Morales Meseguer este fin de semana a consecuencia de las graves mordeduras que le propinaron el pasado martes dos perros que la atacaron en El Paraje, según fuentes municipales.

Los animales mordieron a la mujer en todo su cuerpo, desgarrando sus brazos, sin que los sanitarios que acudieron en una ambulancia pudieran atenderla nada hasta que no llegaron los propietarios de los dos perros que lograron detener su agresividad y calmarlos.

Según el ayuntamiento, estos acontecimientos que tuvieron lugar la pasada tarde del martes "son inadmisibles y la irresponsabilidad de unas personas en el cumplimiento de las normas sobre la tenencia de animales han provocado un daño que es irreparable" ha manifestado el alcalde, José Gabriel García.

Desde el Ayuntamiento de Alguazas se sancionó a los propietarios de los animales y en la instrucción de los expedientes, según el consistorio, "se tomarán medidas ejemplares contra los culpables".

Además, se han abierto diligencias penales por estos hechos en los que tuvo que actuar Policía Local, Guardia Civil y la Asociación Nacional Española de Protección y Rehabilitación Animal (Anerpa).

La Concejalía de Bienestar Animal de Alguazas asegura que estos perros considerados de raza "potencialmente peligrosos" no cumplían con la ordenanza municipal ni con la nueva ley de Bienestar Animal al no tener implantado microchip, no estar actualizadas las vacunas, no estar censados en el consistorio ni tener un seguro de responsabilidad civil, así como licencia para su tenencia.

Este fallecimiento se suma al de una joven de 27 años el pasado día 23, atacada por varios mastines de pastoreo en el término municipal de La Hiniesta (Zamora).

El Ayuntamiento de Alguazas dedicará un minuto de silencio mañana al mediodía a las puertas del consistorio en recuerdo de la víctima.