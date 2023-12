La Fiscalía de Lille ha comunicado este miércoles por la mañana la aparición en buen estado de Leul Alba, el joven de 20 años estudiante de la UMU que estaba de Erasmus en Francia. La institución gala ha confirmado que se encontraba en Islandia y que, desde allí, se ha puesto en contacto con su familia.

Por tanto, se corrobora que se trata de una desaparición voluntaria, de que se marchó a la isla por sus propios medios, como manejaban los investigadores desde el principio, especialmente tras confirmar que el joven se había ido con pertenencias tales como documentación, un portátil, el móvil y dos cargadores.

La Fiscalía francesa anunció este miércoles a EFE que Leul Alba Buenestado, el estudiante Erasmus español desaparecido hace cinco días en Lille (norte), ha sido encontrado vivo en Islandia.

El estudiante contactó telefónicamente con sus padres. pic.twitter.com/96SwZ93fic — EFE Murcia (@EFE_Murcia) 20 de diciembre de 2023

Cinco días de incertidumbre

Al alumno de la universidad murciana se le perdió la pista el pasado viernes, según aseguraron sus allegados en redes sociales y mensajes que saltaban de teléfono en teléfono, vía WhatsApp. El joven es originario de Melilla y se encontraba en la ciudad francesa de Lille. Estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Tal y como se leía en el texto, fue visto por última vez el martes 12 en su residencia y contactado por última vez a través de mensajes el viernes 15 por la mañana: hacia las 10.40, su teléfono dejó de recibir mensajes. Vivía en la residencia Albert Châtelet (Crous).

De acuerdo con medios franceses, el chico desapareció con su documentación, su portátil y su teléfono móvil, aunque este no daba señal. Los investigadores no descartaron una marcha voluntaria, aunque el entorno del joven insistió en que esto no era posible. Sus allegados creen que pudo haber sufrido un accidente, por lo que se buscó en hospitales de la zona.

"Un chico integrado y respetuoso"

"Un chico integrado, que hablaba bien francés y respetuoso", así describen a Leul en Lille. Muchos de los que trataban diariamente con el joven eran vecinos y empleados de la residencia en la que vivía.

Aunque la desconfianza y el hermetismo reinaban en este complejo de edificios que alberga hasta 650 estudiantes, buena parte de ellos extranjeros, una de las vecinas del estudiante murciano contó lo que recuerda de los días precedentes a la desaparición.

"¿Habéis venido por mi vecino? Estuve escuchándole normalmente hasta la semana pasada, tenía sus visitas, pero luego nada más", dijo la chica, quien pidió guardar el anonimato. El cuarto de Leul, el 127, era individual y contaba con algo menos de 10 metros cuadrados, en los que había un pequeño baño, una cama y una pequeña cocina.

Según confirmaron fuentes de la residencia, tres amigos del estudiante de Leul fueron los que presentaron la denuncia de desaparición en la comisaría de Lille el sábado 16, después de que el joven de 20 años no llegase a una quedada en un restaurante en la víspera y las llamadas para localizarle no obtuvieran respuesta.

Desde entonces, la Universidad de Lille y los tres españoles se han esforzado en difundir el caso. La residencia estudiantil del melillense había colgado una decena de carteles en cada puerta alertando de la desaparición y pidiendo la colaboración ciudadana.

La vecina de Leul relató que los tres allegados del estudiante español crearon además un grupo de WhatsApp para compartir informaciones que podían ser útiles para el caso.

Empleados de la residencia resaltaron también que se trataba de un estudiante "bien integrado, que respetaba las reglas y que hablaba francés". Su círculo de amistades más íntimas, como sucede a veces con los Erasmus, era de la misma nacionalidad.

En los bloques de ladrillo rojo de la 'Albert Châtelet', varios estudiantes ignoraban la desaparición de Leul, como una pareja de amigos de Camboya. "Vivo en este mismo bloque desde hace un año, pero no lo conocíamos. Me acabo de enterar", dijo uno de ellos. Otros universitarios se mostraban esquivos sobre el asunto.

En la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, donde estudiaba Leul hasta el viernes, pocos estudiantes estaban al corriente de este suceso.