El grancanario y exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones', Suso Olivares, está acusado por violar a una menor en el sur de Gran Canaria. Además, el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde condenó al teldense por pegar a su novia en noviembre del año pasado.

Según recoge el escrito de denuncia presentado ya a Fiscalía, Olivares se enfrenta a una petición de condena de 11 años de cárcel por presuntamente haber violado a una menor de 17 años en la localidad de Puerto Rico, en Mogán, en abril de 2018.

El extentador, supuestamente, agredió sexualmente a la joven de nacionalidad holandesa, junto con otro amigo, y además la habría grabado sin su consentimiento.

El juicio se celebrará el próximo 3 de junio y Olivares se enfrenta a una condena de once años de prisión, inhabilitación para ocupar un empleo o cargo público durante seis años, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, al igual que de comunicarse con ella durante un periodo de 15 años. Además se enfrenta a una posible condena de libertad vigilada por un período de seis años, y la obligación de participar en programas formativos, laborales y de educación sexual. En caso de resultar culpable de los hechos, también tendrá que indemnizar a la víctima con 20.000 euros, tanto por las lesiones físicas como por el daño moral infligido.

Pegó a su expareja

Suso Olivares se iba a casar el año pasado Paola López, la que fuera su pareja con la que tienen un hijo en común. Para sorpresa de muchos, el enlace matrimonial se acabó cancelando.

La que fuera modelo, Miss Universo en 2018 y candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2019 denunció con un vídeo, a través de sus redes sociales, haber sido víctima de “maltrato físico y psicológico” por parte del exparticipante del programa de Telecinco.

“El 20 de julio de 2023 mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama, tratando de asfixiarme con un paño, al no ser la primera vez que me enfrentaba a estos actos de violencia, decidí grabarlo todo para tener pruebas”, cuenta López que asegura que “el día del juicio decidí acogerme a la dispensa”. “Continuaba incomprensiblemente enamorada y decidí no contar nada”, añadió.

Agrega que “el 3 de noviembre de 2023 mis vecinos me salvaron la vida”, ya que ayudaron a la excandidata a las carnestolendas capitalinas ante otro episodio de violencia machista.

“He percibido el miedo, y que mi vida y la de mi bebé estaban en ma