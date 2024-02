Localizan al menos 4 cadáveres entre los restos calcinados del edificio

Finalmente el pavoroso incendio que ha arrasado un edificio en el barrio de Campanar de València se ha cobrado víctimas mortales. Los drones que están sobrevolando los restos calcinados del bloque han detectado al menos 4 cadáveres en el interior del edificio pero el número de personas desaparecidas es muy elevado.

Tal como acaban de confirmar fuentes oficiales, el equipo de rescate y extinción, que lleva trabajando en la Avenida Maestro Rodrigo desde que se ha declarado el fuego y que ha conseguido rescatar a dos personas atrapadas en un balcón, ha detectado cuatro cadáveres. Dado que el incendio todavía está activo, la policía está haciendo uso de varios drones para sobrevolar la zona y detectar mediante cámaras especiales la presencia de restos humanos o bien los puntos calientes del incendio.

Por el momento, se ha confirmado cuatro fallecidos. El fuego se declaró sobre las 17:30 horas y rápidamente se extendió por la fachada del inmueble hasta envolver en llamas prácticamente todo el inmueble. Las imágenes y las primeras declaraciones de los vecinos hacían presagiar lo peor: "Hay mucha gente dentro", advertían los vecinos tras su desalojo, "esto es un infierno, las llamas han envuelto todo en cuestión de minutos".

Además de los cuatro fallecidos ya confirmados, hay un total de 20 desaparecidos. Dadas las características del incendio y el comportamiento que ha tenido, los bomberos no creen que haya supervivientes entre los desaparecidos.

Un revestimiento muy inflamable

El pavoroso incendio habría empezado concretamentre en la puerta 86 en la que en el momento del inicio de las llamas no había nadie en la vivienda, según explicó el conserje de la finca. "No sabemos cómo ha empezado porque además no tenemos instalación de gas, todo funciona con electricidad... eso sí, la fachada es de alucobond que no es precisamente

pero sí la fibra que hay debajo", dice entre sollozos Adriana, la administradora de la finca.