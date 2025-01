Encuentran en buen estado a Liseth, desaparecida tras ser víctima de violencia machista

La familia de Liseth Arteaga ha empezado el año con la mejor de las noticias: la mujer, de 32 años y que estaba desaparecida desde el pasado 5 de agosto, cuando dejó a sus tres hijos en casa de su tía en Galapagar (Madrid) para trabajar cuidando de una anciana, ha sido localizada por la Guardia Civil, según confirma su tía Julieth al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Liseth está "bien, sana y salva, y ya se ha reunido con sus niños", de 12, 14 y 15 años, explica la mujer, que prefiere no aportar más datos de lo ocurrido estos cinco meses para preservar la intimidad de su sobrina. "Estamos muy aliviados de saber que no le ha pasado nada malo", añade Julieth.

"La golpeó hasta casi matarla"

La desaparición de Liseth se consideró de alto riesgo desde que su familia denunció su ausencia ante la Guardia Civil, sobre todo después de que un amigo suyo la situara en Almería. La mujer había estado viviendo en esa ciudad tres años y se marchó tras denunciar a su pareja por maltratarla.

"Nosotros no sabíamos nada hasta que, hace cinco años, me llamaron de un hospital y me dijeron que mi sobrina estaba ingresada allí porque él la había golpeado hasta casi matarla. Después de aquello, Liseth lo denunció, cogió todas sus cosas y se vino a vivir con nosotros a Galapagar", contaba Julieth a este medio en octubre.

La tía de Liseth temía que su desaparición estuviera relacionada con su maltratador. Sospechaban de él tras saber que el hombre acababa de salir de prisión después de cumplir condena por un delito de violencia de género contra Liseth, y que había contactado con ella: "Hace unos meses, discutí con mi sobrina porque supe que había retomado el contacto con él. La pillé un día hablando con él por messenger, estaba muy contenta y yo le eché en cara que estuviera de risas con el hombre que la había intentado matar", explicó entonces Julieth.

El cumpleaños de su hija

Liseth desapareció once días antes del cumpleaños de su hija mayor, tal y como contó a este medio su tía. "La niña estaba a punto de cumplir 15 años y Liseth quería usar el dinero que ganara cuidando a la anciana para pagar la celebración del cumpleaños y para llevarse a la niña y a sus otros dos hijos de viaje a la playa. Dijo que quería hacer algo especial con ellos". Por eso, cuando llegó el día de la fiesta y la mujer no acudió ni llamó a su hija su familia se temió lo peor.

Por suerte, sus peores sospechas no se confirmaron. Liseth ya está localizada y quienes la quieren han recuperado la tranquilidad. Están contentos sobre todo por los hijos de Liseth, tres niños que han recuperado a su madre.