Absuelto un acusado de corrupción de menores por expirar el plazo máximo de instrucción

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha decretado la absolución de un acusado de un delito continuado de corrupción de menores del artículo 189.1 b, en relación con el artículo 189.2 a b y c del Código Penal, vigente tras la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El tribunal explica en la sentencia que no ha efectuado una declaración de hechos probados porque no existió “una acusación válida”. En el fallo, indica que ha absuelto al sospechoso porque “su declaración en fase de instrucción es nula, al haberse acordado y practicado fuera del plazo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que tenía que haber motivado el sobreseimiento de las actuaciones, al no poderse finalizar la instrucción”. Los magistrados inciden en que la declaración del investigado se realizó fuera del plazo previsto, pues el plazo máximo ordinario de instrucción había expirado. La Sala, por lo tanto, ha declarado nulo “todo lo actuado, tanto el auto de procedimiento abreviado como el de apertura de juicio oral”. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.