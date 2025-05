¿Qué ha pasado en Cornellà? Las claves del atropello múltiple en el campo del RCD Espanyol

Este jueves por la noche ha tenido lugar un atropello múltiple junto al RCDE Stadium, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), poco antes de comenzar el partido entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona. A continuación, repasamos las claves de este suceso.

El suceso

El incidente tuvo lugar a las 21:02 horas en la avenida del Baix Llobregat de Cornellà, frente al RCDE Stadium. En ese momento, según fuentes policiales, la conductora de un Peugeot blanco atropelló a 16 personas, que resultaron heridas de diversa consideración.

Motivo del incidente

El motivo por el cual la conductora aceleró y atropelló a los aficionados aún no está claro. Por ahora, los Mossos d'Esquadra apuntan a que la conductora, una mujer de 34 años, había accedido con el coche a esta calle, que estaba abierta, pero llena de aficionados que se dirigían al estadio con motivo del derbi barcelonés. Al acceder con su vehículo a la vía masificada, los aficionados la habrían rodeado e increpado, lo que habría podido provocar que la mujer se alterara y acelerara.

El jefe de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra, el comisario Eduard Sallent, ha declarado que podría haber sido que la conductora que atropelló se hubiera sentido "acosada" por los aficionados futbolísticos, quienes antes del atropello estuvieron zarandeando el coche y lanzando objetos que causaron daños en el vehículo.

En cualquier caso, el mando policial ha subrayado que la hipótesis de los Mossos es que el incidente fue "fortuito", y también ha descartado un error en el dispositivo de seguridad, dado que la calle estaba abierta. "Eran las nueve de la noche y se debía facilitar el acceso de los aficionados al campo. No es una situación extraordinaria, pero sí lo es que la conductora haya acelerado", añadió en declaraciones a los medios tras el accidente.

La Unidad de Investigación de la comisaría de Cornellà de Llobregat de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, y ha abierto diligencias para esclarecer las causas del hecho.

Balance de heridos

Según el último balance de heridos, un total de 17 personas resultaron heridas, y cuatro de ellas siguen ingresadas en distintos centros hospitalarios. Uno de ellos es un hombre de 41 años que se encuentra en la UCI en estado grave.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó 11 unidades para atender a los heridos.

¿Qué ha pasado con la conductora?

La conductora fue detenida en el lugar del atropello y trasladada a un Centro de Atención Primaria. Dio negativo en la prueba de alcoholemia y drogas, y será puesta a disposición judicial.

¿Por qué se jugó el derbi igualmente?

Respecto al hecho de que el partido se haya jugado, motivo de controversia entre algunos aficionados, Sallent indicó que la situación fue evaluada por el coordinador de emergencias y se concluyó que no había afectación a la seguridad del evento. "La información que teníamos es que los heridos no eran graves y que no estábamos ante un supuesto de terrorismo, por lo que se consideró que el partido podía llevarse a cabo".