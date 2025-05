La Policía identifica y localiza al acosador de Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá, la mujer que denunció a Íñigo Errejón por agredirla sexualmente, ya conoce la identidad del hombre que la habría estado acosando durante meses. Se escondía bajo una identidad falsa en Instagram, pero la Policía Nacional ha logrado identificarlo y localizarlo tan solo veinte días después de que Mouliaá denunciara los hechos.

Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, se trata de un hombre español, de 47 años y residente en Alcobendas (Madrid), al que no le constan antecedentes policiales. La Policía ya lo ha identificado y localizado y ha enviado sus pesquisas al juez que investiga el caso, para que sea él quien lo cite a declarar en los próximos días.

El abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, explica a este medio que pedirá una orden de alejamiento para impedir que el hombre se acerque a la actriz o pueda comunicarse con ella: "Se ha identificado a la persona implicada en las amenazas y coacciones que Elisa recibía en sus redes sociales gracias a un excelente trabajo de investigación por parte de la Policía, a la que estamos muy agradecidos".

Número de habitaciones

En principio, la policía le atribuye un posible delito de coacciones contra Mouliaá, por publicar en Instagram "datos íntimos" de la mujer, como detalles del piso donde vive en Madrid.

Elisa Mouliaá, con su abogado Alfredo Arrién, en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). / EFE

Según denunció Mouliaá el pasado 6 de mayo, además de insultarla, el hombre ahora identificado por la Policía llegó a revelar públicamente datos concretos como el número de habitaciones que tiene su piso y el precio del alquiler que ella paga cada mes por su vivienda, lo que hizo sentir "mucho miedo" a la mujer, que pidió a la policía que investigara si detrás de la filtración de sus datos personales pudiera estar alguien conocido por ella, que quisiera hacerle daño.

Problemas para dormir

La actriz contó a la policía que está especialmente inquieta porque desde principios del mes de abril recibe "llamadas constantes" al timbre de su casa, siempre a altas horas de la madrugada. Mouliaá añadió en su denuncia que desde que sufre ese acoso siente "miedo" y tiene problemas para dormir. Y atribuyó los ataques hacia ella a la denuncia que interpuso contra el que fuera líder de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, el pasado 24 de octubre. Mouliaá asegura que fue entonces cuando empezó a recibir, a través de las redes sociales, mensajes "ofensivos e intimidantes".

La investigación continúa para averiguar si el hombre que "acosó" e "intimidó" a la actriz en Instagram, es el mismo que atacó su tienda: "Todavía no se ha podido esclarecer que sea él, tampoco se ha descartado", apunta el abogado de Mouliaá

Además del acoso sufrido en su casa y a través de las redes sociales, la actriz también denunció ante la policía que ha sido víctima de un ataque vandálico en su negocio. Como avanzó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la noche del 30 de abril alguien intentó romper la cerradura de la tienda que la actriz tiene en una conocida calle del centro de Madrid y vandalizó el escaparate.

Rompieron la cerradura

Mouliaá, que regenta una tienda de productos con cannabidiol (CBD), un compuesto natural del cannabis, explicó en su denuncia ante la Policía Nacional que aquella tarde cerraron la tienda sobre las ocho y fue al día siguiente, por la mañana, cuando ella se percató de que había "desperfectos en la cerradura y en el jardín colgante de la fachada". La actriz aportó a los agentes varias fotografías en las que se aprecia el estado de la entrada de la tienda tras ser atacada.

El abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, informó a este medio de que la Policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al autor del ataque. De momento, matiza el letrado, no han podido confirmar si se trata del mismo hombre que "acosó" e "intimidó" a la actriz en Instagram: "Todavía no se ha podido esclarecer que esa persona sea la misma que vandalizó e intentó entrar en la tienda de Elisa. No obstante, tampoco se ha descartado. La investigación continúa y nosotros seguimos confiando en la policía española, que es una de las mejores de Europa y del mundo".