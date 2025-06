Juan, uno de los afectados por el incendio de Laxe: "Se é de noite morremos todos"

Resignados y visiblemente emocionados. Así se encontraban esta mañana varios de los afectados por el voraz incendio que quemó 13 pisos y obligó a desalojar cuatro edificios en Laxe. Un fuego que comenzó a las 14.00 horas del sábado y que, después de darlo por extinto a última hora de la tarde, se reavivó de madrugada y fue necesario de nuevo la intervención de los bomberos.

Juan, uno de los afectados, está convencido de que "si é pola noite morremos todos". Su piso no fue de los más afectados, pero "está cheo de cinzas, e tivemos sorte porque non prendeu o lume". Él fue quien ayudó a abandonar la vivenda al vecino que vivía en el primer piso, donde se originó el fuego, y a una señora que vive al lado. "O chaval queimouse algo nas mans e tamén tiña algo queimadas as zapatillas, e cando o saquei estaba como desorientado", afirma.

Varios de los afectados accediendo al edificio para comprobar los daños en sus viviendas / J. M. R.

Manuel Domínguez fue otro de los que colaboró en el primer momento con los bomberos y en el desalojo de los edificios. Su experiencia como oficial de la Marina Mercante y la formación recibida en materia contra incendios le ayudó a mantener la calma y a ayudar en todo lo que pudo. Cuando se reavivó el fuego por la noche fue de los primeros en presentarse de nuevo en el lugar, después de que le avisase un amigo.

Reside con su padre, José Manuel, y su madre Mari Carmen, en uno de los pisos calcinados. "Só se salvou a cociña, o resto ardeu todo", afirma la mujer que, añadió, "eu non tiven valor nin para ir a ver o piso". En el momento en que comenzó el fuego, explicó, "estabamos comendo e tan pronto como nos enteramos marchamos correndo co posto". De hecho, su marido señaló que "perdemos todo, e o fillo boa parte do seu traballo porque lle arderon os ordenadores".

Llevan viviendo 20 años en el piso y, en cuestión de segundos, han visto como perdían "ate os recordos, fotos e cadros que tiñamos colgados nas paredes". Ellos, junto a otras siete personas afectadas, están ahora realojados en un hotel de la localidad hasta que se vayan aclarando las gestiones con los seguros y se acometan las obras de reacondicionamiento de las viviendas dañadas que, prevén, irán para largo, dados los cuantiosos daños sufridos por los inmuebles quemados.

Mari Carmen destacó el apoyo recibido del Concello. "A verdade é que se portaron moi ben con nós, e o alcalde estivo aquí en todo momento".

Otra de las propietarias de uno de los pisos dañados, visiblemente afectada y con las manos teñidas de negro, tras comprobar el estado en que había quedado la vivienda confesó que "non podo nin falar". Aseguró que "os patios de luces quedaron co ladrillo á vista, as fiestras están fóra do seu sitio e os falsos teitos derrubados".

De boda en A Coruña

Mario y Marina, residentes en Luxemburgo, tienen en uno de los edificios afectados una residencia vacacional y, curiosamente, se enteraron esta mañana del incendio "por Facebook". La casualidad quiso que este fin de semana viajasen a Galicia "porque el sábado asistimos a una boda en A Coruña".

Mario y Marina ante el portal del edificio donde tienen su piso / J. M. R.

Nadie les había avisado de lo sucedido, "y esta mañana repasando el Facebook vi la noticia y una foto del edificio, que es fácil de identificar porque es amarillo, y dije: este es nuestro piso", afirmó Mario. De inmediato, pusieron rumbo desde la ciudad herculina hasta Laxe para comprobar su estado. Afortunadamente el suyo no es de los pisos más afectados.

Al pie del portal de uno de los edificios incendiados se encontraba también un vecino de Carballo que tiene una segunda residencia en los inmuebles donde se produjo el incendio. "Por sorte, deixáronme pasar a velo onte pola tarde, e no interior non hai danos, só resultou afectada a porta da entrada". Le avisó un vecino, "e xa vín para aquí. Foi unha tarde de moita tensión ata que puiden pasar adentro".

Charlín "O máis importante é que non houbo danos persoais graves"

El alcalde, Francisco Charlín, seguía esta mañana al pie de los edificios afectados, tras haberse producido de madrugada un reavivamento del incendio que afectó a uno de los áticos ya quemados, aunque finalmente pudo ser extinguido.

"O máis importante é que non houbo danos persoais graves", señaló, ya que tan solo el vecino que residía en el piso donde se originó el fuego tuvo que ser trasladado al hospital, dado que presentaba algunas quemaduras, en principio de carácter leve, y estaba afectado también por la inhalación de humo.

Bloques de edificios que se han visto afectados por el voraz incendio / J. M. R.

Charlín destacó que de los más de treinta pisos que tuvieron que ser desalojados, "só 10 persoas foron realoxadas no Hostal Bahía, xa que o resto foron acollidos por familiares ou por outros veciños". Además del alojamiento, el Concello también contrató los servicios del restaurante Mar de Laxe "para que poidan ser atendios estes días, namentres non teñan outra alternativa".

Entiende que la vuelta a la normalidad para estas familias llevará su tiempo, dado que los desperfectos en los tres edificios son cuantiosos "e haberá que facer moita obra".

Durante el día, agentes de la Guardia Civil, que precintaron las puertas de acceso a los inmuebles afectados, custodiaron los mismos.

Algunos vecinos mostraron su malestar porque los efectivos encargados de la extinción del incendio no dejasen a ningún personal de vigilancia para evitar que sucediese, como así fue, una reactivación del fuego. Afortunadamente, pudo ser controlado y evitar males mayores.