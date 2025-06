Así asaltaba a las mujeres el "Casanova" acosador de Barcelona: "¿Soy español o catalán?, ¿tú qué crees?"

"Una cosa, ¿hablas español? Te vi y me llamaste la atención. Solo quiero saludarte". Así asaltaba el joven barcelonés a cientos de chicas jóvenes, muchas de ellas turistas, en la zona de plaza Cataluña, en Barcelona. El joven, de 25 años, fue detenido por la Policia Nacional en la operación Casanova. Está acusado de grabar sin permiso y colgar luego en TikTok los vídeos de hasta 239 chicas. El objetivo de este joven, según la investigación policial, era ganar dinero. Colgaba los vídeos y luego ofrecía sus cursos on line de "técnicas de seducción a mujeres" para que sus alumnos "desarrollen la maestría social" y se conviertan en "un hombre magnético".

Este Casanova acosador ofrecía diferentes tarifas por sus enseñanzas para seducir a mujeres. Los más caros alcanzaban los 3.000 euros, con cuotas mensuales de 45 euros. También ofrecía un "curso de seducción consciente" por 999 euros y formar parte de "la Comunidad de Hombres expertos en seducción" (199 euros). Los vídeos le muestran abordando mujeres jóvenes en Barcelona, al menos desde hace un año, en los que les "sonsaca" información sobre su estancia en la capital catalana, sus rutinas y sus preferencias personales.

Cámara oculta

Los vídeos descubiertos y analizados por la Policía revelan que estas imágenes las obtenía "con una cámara oculta", probablemente situada en su cabeza o "a la altura de sus ojos". La mayoría de las chicas son extranjeras y no hablan español. En los vídeos se las ve y se las reconoce perfectamente.

Una chica ha denunciado que el acosador "la sentó en sus rodillas, le tocó los muslos e intentó darle un beso". Ella se negó y se levantó, pero él la agarró y volvió a intentar besarla. Luego, le preguntó si se iría a un hotel con él. La joven se negó

El pasado mes de marzo, una joven a la que había grabado este hombre acudió a la Policía Nacional. Contó que un conocido le había enviado un vídeo de TikTok en el que se la veía hablando con un hombre en la calle, en Barcelona. Su imagen y su voz se distinguían perfectamente. La habían grabado con cámara oculta (ella cree que el hombre la llevaba en sus gafas de sol) y habían subido el vídeo a redes sociales sin su permiso. Llevaba más de 700.000 visitas y más de 400 comentarios, algunos muy despectivos hacia ella. Además, el primer video era un cebo, se avisaba de que había una segunda parte y que los alumnos debían pagar para poder verla.

¿Te vienes a un hotel?

Esta joven, una turista de 23 años, explicó en su denuncia que había estado comprando cerca de la plaza Cataluña, en Barcelona, cuando se le acercó un hombre joven que le preguntó cuánto tiempo llevaba en España, y también sobre su país, sobre sus compras... La invitó a seguir hablando en un banco de la plaza. Se sentaron allí y le hizo preguntas más íntimas, como el tipo de chicos que le gustan.

Según la denuncia, el acosador entonces la agarró y la sentó en sus rodillas, le tocó los muslos e intentó darle un beso. Ella se negó y se levantó, pero él la agarró y volvió a intentar besarla. Luego, le preguntó si se iría a un hotel con él, a lo que ella se negó.

"Tú debes ser catalán"

Es la única denuncia presentada contra el acosador. El resto de vídeos muestran un modus operandi similar para aproximarse a las chicas, con algunas variaciones. En uno de ellos pregunta, en inglés, a una joven turista que está sentada en un banco:

-"¿Soy español o catalán, tú que crees?".

La chica le responde:

-"No sé, tienes ojos azules, eres joven y tienes la piel clara. Tu debes ser catalán".

Para motivar a sus alumnos, este profesor de seducción rotulaba sus videos de TikTok con diferentes POV (títulos) como "te atreves en el metro y terminas en el hotel" o "Va con su padre pero quieres conocerla".

"Energía masculina"

Además de esos vídeos con chicas en la calle, el detenido grababa tutoriales para sus alumnos. En ellos les daba consejos sobre el proceso y los métodos para seducir mujeres asaltándolas por la calle. Habla de que es un proceso que nunca termina y anima a los alumnos a "percibirlo como un juego".

En uno de esos mensajes, asegura que "el problema no es que una mujer te diga que no quiere relacionarse contigo, es que no os sentís que merecéis a esa mujer... Otros me escriben diciendo: tengo miedo de que me denuncien..." si siguen sus consejos. Les anima a confiar en ellos mismos y les explica que "el rechazo (de las mujeres) forma parte del juego. Lo único que debes hacer es seguir jugando".

Concluye que "ninguna chica va a venir a picar al timbre de tu casa diciendo: 'oye, ¿me puedes abrir que quiero subir?'". Tienes que entender que realmente tienes que tener esa energía masculina de ir a por esa vida".