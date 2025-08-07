Incendios forestales
Trece medios aéreos luchan contra un incendio en Montehermoso y Guijo de Galisteo, Extremadura
Cortada la carretera CC-159
EFE
Trece medios aéreos luchan contra un incendio declarado en el entorno de Montehermoso y Guijo de Galisteo, en la provincia de Cáceres, que ha obligado a cortar la carretera CC-159, que une esta última localidad con la carretera CC-158, para facilitar la labor de los servicios de extinción.
En los trabajos también participan 10 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural y 5 técnicos de extinción, del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Cáceres.
La posible afección del fuego a edificaciones aisladas ha obligado a los responsables del Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
fap
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta
- Helton Leite paga su cláusula y ya no es jugador del Deportivo