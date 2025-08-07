Susto en Valencia: roban un reloj de 100.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos

Susto con final feliz para el más internacional de los arquitectos valencianos. Un tironero de 27 años robó a primera hora de la noche del miércoles un reloj suizo valorado en más de 100.000 euros a Santiago Calatrava, cuando se dirigía hacia su casa, en Ciutat Vella, por el Pont de Fusta en compañía de su yerno. Por fortuna, todo quedó en eso, un susto, ya que apenas 5 minutos después volvía a tener la joya, un regalo personal del que no se separa jamás, de nuevo en su muñeca gracias a la ágil intervención de un ciclista inglés y un policía autonómico libre de servicio que siguieron y atraparon al ladrón, de 27 años, al final del puente.

Los hechos sucedieron a las 20.40 horas de este miércoles, en mitad del Pont de Fusta cuando Santiago Calatrava, que reside habitualmente en Zürich (Suiza) y está pasando unos días en Valencia, se dirigía hacia la Seu en compañía de su yerno. En ese momento, un joven se acercó súbitamente al arquitecto y le dio un fuerte empujón para desequilibrarlo mientras le arrancaba de un tirón el reloj de la muñeca y salía corriendo, todo ello en fracciones de segundo.

Mientras Calatrava se levantaba del suelo y su yerno trataba de ayudarle y salir corriendo tras el ladrón, un turista inglés en bicicleta, que fue testigo del robo, emprendió la persecución del fugitivo. Lo mismo hizo el agente de la Policía Autonómica que pasaba casualmente por ese punto y que no estaba de servicio.

Atrapado en segundos

Entre ambos, lograron darle alcance al final del puente y lo retuvieron hasta la llegada de la primera patrulla policial, que lo detuvo formalmente y trasladó a la inspección central de guardia, en el complejo de Zapadores de la Policía Nacional, donde se están tramitando las diligencias.

Mientras, Santiago Calatrava, agradecido por la rápida intervención de todos cuantos contribuyeron a la recuperación del reloj, también acudió hasta el punto donde tenían inmovilizado al agresor. Después, acompañado por su yerno, acudió al Hospital Quirónsalud, en la avenida de Blasco Ibáñez, para ser sometido a una revisión médica, ya que sentía un fuerte dolor en la cara posterior de una de las piernas, justo donde el ladrón le había hincado la rodilla para hacerle caer mientras le arrancaba el reloj, una pieza única de marca suiza cuyo valor estimado supera los 100.000 euros.

Imagen de la detención del tironero que le robó el reloj de lujo a Calatrava. / Levante-EMV

El reconocido arquitecto tuvo que permanecer hasta la una de la madrugada en el centro hospitalario privado hasta que, por fin, los médicos concluyeron el examen y le dejaron regresar a casa. Ahora, ese parte de lesiones será incorporado al procedimiento judicial y servirá para reclamar al ladrón, del que se investigará si actuaba solo o en el marco de un grupo más amplio.

Vacaciones (semiamargas) en Valencia

Calatrava se encuentra pasando unos días en el Cap i Casal, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes próximas al arquitecto internacional. De hecho, este martes también visitó el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) en compañía de Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y guiado por Javier Molins, asesor artístico del centro. Calatrava expresó su admiración por la calidad de las obras y se mostró "muy gratamente sorprendido por el alto nivel de los artistas", declaró.

Asimismo, el arquitecto destacó la relevancia de este nuevo espacio cultural para la ciudad. "Es un orgullo para Valencia tener un centro de este nivel con grandes artistas nacionales e internacionales", subrayó. El creador nacido en Benimàmet se interesó por la muestra del artista alemán Anselm Kiefer que acoge la antigua sala noble del palacio.

Ahora, tras el final feliz de ese episodio, que ya investiga la unidad de delitos especializados y violentos (UDEV) de la brigada provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Valencia, podrá seguir con sus minivacaciones en su ciudad natal, antes de regresar a Suiza.