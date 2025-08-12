Incendios forestales
Muere un voluntario que luchaba en la extinción de un incendio en León
Segunda víctima mortal de la ola de incendios desatada en España
Redacción
Un hombre ha aparecido muerto en la zona de Nogarejas, en el municipio de Castrocontrigo de la comarca leonesa de la Valdería. Al parecer, el fallecido era un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona junto a un dispositivo.
La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León y ha lamentado la muerte de esta persona a través de su cuenta en la red social X.
El fallecido trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda.
También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido en "estos duros momentos".
Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la ola de incendios que se suceden en distintos puntos de la geografía española, después de la vida que se cobró esta mañana el fuego desatado en la localidad madrileña de Tres Cantos. En este incendio, un hombre de 50 años resultó con quemaduras en el 98 % de su cuerpo. Se trataba del mozo de cuadra de un centro de hípica de la localidad que, según varios testigos, intentó salvar a unos caballos antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.
Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor, y en las últimas horas se han declarado nuevos fuegos en La Rioja y Asturias, además de en Jabugo (Huelva), Caños de Meca (Cádiz) y en Martín de Yeltes (Salamanca), entre otros.
