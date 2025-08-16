Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".

En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos.

"Sin olvidar -añade- la respuesta inmediata cuando el fuego se declara".

Reconoce que habrá que "valorar, discutir y analizar" si se han tomado medidas en materia de prevención en los últimos años, pero en cuanto a los presupuestos destinados por el Gobierno en ese aspecto, Marlaska afirma que no solo no se han reducido, sino que el gasto ha aumentado un 16 por ciento.

Como han crecido también, en este caso un 29 por ciento, los presupuestos destinados a dar una respuesta inmediata cuando se declara un incendio.

Marlaska precisa también que desde todos los centros de coordinación le trasmiten que la colaboración entre las administraciones está siendo "óptima", y señala que el Gobierno está atendiendo todas las peticiones de personal y material que les realizan las comunidades autónomas.

Según Marlaska, hay medios suficientes para luchar contra el fuego y cuando lo han estimado necesario, ha solicitado ayuda de Europa, como los dos hidroaviones llegados de Francia.

El titular de Interior aprovecha para pedir al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de utilizar cualquier tragedia, cualquier desgracia, para hacer política". "Le diría -enfatiza el ministro- que se preocupe de que sus gobiernos autonómicos mejoren su gestión".