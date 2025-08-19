En Benifaió
Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Valencia
Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias
Lucía Prieto
Una persona ha fallecido este lunes por la noche en el incendio de su vivienda en Benifaió. El fuego se ha originado este lunes por la noche en la última planta de un edificio de tres alturas y ha provocado una densa humareda. Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de bomberos y dos ambulancias, una SUMA y una SVB. Según fuentes municipales, no ha habido más personas atendidas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias. De hecho, la misma alcaldesa se ha personado en el lugar al conocer la noticia. Cabe destacar que la localidad se encuentra en plenas fiestas patronales, por lo que este suceso ha pillado a los habitantes de la localidad celebrando en sus calles.
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Una exhibición que exige fichajes en el Deportivo
- Inditex ya otea el selecto club europeo de empresas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000
- Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz