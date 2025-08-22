La Guardia Civil investiga como "homicidio" el hallazgo de dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza

El minucioso trabajo de la Guardia Civil parte siempre de una pequeña pista, un fino hilo a partir del cual los investigadores pueden establecer sus hipótesis hasta que se llega a descifrar el enigma. En ocasiones este misterio requiere de poco tiempo para su resolución, pero otras veces la paciencia y la calma se convierten en el mejor arma para bregar con el rompecabezas en cuestión. Es el caso del hallazgo de dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza entre el 25 de abril y el 8 de mayo, pues en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) andan con pies de plomo mientras avanzan en sus pesquisas con sendos informes preliminares de autopsia que se han remitido en las últimas semanas al Juzgado. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, son dos documentos que apuntan a una "muerte violenta" de los dos varones, una "etiología homicida" que de todos modos deberá confirmar el informe definitivo de autopsia. Pero no es concluyente.

Tanto es así que en el Instituto Armado se está a la espera de recibir este informe definitivo de autopsia porque en estos momentos los médicos forenses todavía están investigando la naturaleza de los dos fallecimientos. Son dos casos complejos en los que hay mucha información que se sigue procesando, lo que requiere un análisis exhaustivo de las muestras que han recabado los médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa). Y no es para menos después de que estos dos cuerpos fueran descubiertos en las cintas de triaje con todo el movimiento que conlleva el transporte de los cadáveres desde que llegaron en un camión de la basura.

Una diferencia de 13 días

Uno de los dos varones, de hecho, fue hallado con una prenda de vestir en la cabeza mientras que el segundo presentaba rotas otras prendas, según refirieron varios trabajadores del centro de tratamiento de residuos en declaraciones a este diario. Del primer hallazgo se tuvo conocimiento la madrugada del 25 de abril y solo hubo que esperar 13 días para que los empleados se toparan con el segundo la madrugada del 8 de mayo.

Imagen del vertedero de Zaragoza, donde fueron hallado dos cadáveres la madrugada del 25 de abril y del 8 de mayo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Y hasta las instalaciones del Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), en el barrio rural de La Cartuja, llegaron ambos cuerpos desde Zaragoza capital. Desde el primer momento contaron los investigadores con este dato a la hora de descartar que hubieran arribado desde otros pueblos del entorno a quienes también presta servicio el vertedero, ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), cerca del barrio rural de Torrecilla de Valmadrid. De allí fueron trasladdos por la Hermandad de la Sangre de Cristo a la morgue.

Una vez que los médicos forenses concluyan los informes definitivos de autospia de sendos cadáveres lo remitirán al Juzgado de Instrucción número 6 y al Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Y es que ambos decesos se instruyen en juzgados diferentes porque en estos momentos no se puede establecer una relación directa entre ambos fallecimientos, principalmente, porque los forenses todavía no han concluido la naturaleza de las muertes. Por el momento, eso sí, ya se ha autorizado el traslado de uno de los cadáveres a su país de origen, Rumanía, para que la familia le pueda dar sepultura. A este varón de nacionalidad rumana no le constaba domicilio conocido una vez fue identificado.