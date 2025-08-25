Un grupo de treinta vendedores ambulantes se enfrenta a la Policía de Palma para evitar el arresto de un compañero

Un grupo de entre veinte y treinta vendedores ambulantes rodearon y acosaron a una patrulla de la Policía Local de Palma en s'Arenal para tratar de impedir el arresto de uno de ellos, que previamente había golpeado a un agente cuando iban a intervenirle las prendas falsificadas que llevaba en la mochila. Durante el incidente el grupo llegó a arrebatar a uno de los policías su equipo de transmisiones y su gorra, que fueron posteriormente recuperados. Los agentes tuvieron que pedir refuerzos y usar un aerosol de pimienta para hacer frente a la turba.

Según informan fuentes de la Policía Local de Palma, el incidente ocurrió el pasado domingo al mediodía en s'Arenal. Una patrulla integrada en el dispositivo especial de Seguridad Turística (Setur 2025) que realizaba un control contra la venta ambulante ilegal interceptó a un vendedor. En el momento en que los agentes se disponían a intervenirle la mochila, el hombre reaccionó de forma violenta, propinando un fuerte golpe en el pecho a uno de los policías.

Inmediatamente, un grupo de entre 20 y 30 vendedores rodeó a los agentes, increpándoles e intimidándoles para intentar recuperar el material intervenido e impedir la detención. Durante el altercado, los policías recibieron empujones y agarrones, y a uno de ellos le arrebataron el equipo de transmisiones y la gorra, que pudieron ser recuperados posteriormente.

Ante la escalada de tensión, uno de los agentes hizo uso de su aerosol de defensa y se solicitó el apoyo de más unidades, lo que permitió finalmente aislar al agresor principal y detenerlo. El detenido es un ciudadano senegalés de 32 años. A consecuencia de la agresión inicial, un agente resultó herido leve con diversas contusiones y abrasiones.

En la mochila intervenida se encontraron 64 artículos deportivos, principalmente camisetas y pantalones de fútbol de reconocidas marcas, presuntamente falsificados. La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y el detenido fue puesto a disposición judicial.