Rescatado en helicóptero en una zona de difícil acceso de O Ézaro tras sufrir una lesión

Una persona tuvo que ser rescatada en helicóptero en una zona de difícil acceso en Dumbría al no poder caminar tras sufrir una lesión en una pierna.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 12.00 horas de este miércoles cerca del río Xallas, en O Ézaro.

La central de emergencias alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil.

Los medios que se desplazaron hasta el punto confirmaron que era una zona muy complicada para realizar el rescate por tierra e informaron a Salvamento que movilizó al Pesca II, para evacuar a la víctima.