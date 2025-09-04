Investigación
Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de un quinto piso en Sevilla
Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor
EFE
Una niña de 11 años murió la noche de este miércoles después de caerse desde la terraza de una vivienda en la calle Montería de Sevilla, según han indicado a EFE fuentes del 112.
El aviso llegó a la sala del 112 sobre las 22:30 horas y en él un ciudadano alertaba de una persona precipitada desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron dotaciones de bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.
Al llegar hasta el lugar del siniestro, los intervinientes constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero nada pudieron hacer por recuperarle el pulso, así que solo pudieron confirmar su fallecimiento.
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral
- Los residuos de los fuegos artificiales de Santa Cruz de Oleiros naufragan en las playas
- Una playa coruñesa se cuela en la lista de 'las más deseadas de España' del National Geographic
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación