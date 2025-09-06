Fallece un trabajador tras caer por un terraplén con una máquina cargadora en Ourense
El accidente ocurrió minutos después de las 13.00 horas de este sábado cuando el vehículo se precipitó por un terraplén mientras realizaba tareas de movimiento de material
EP
Un trabajador perdió la vida tras caer por un terraplén con la máquina cargadora que manejaba en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras.
Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 13.00 horas de este sábado cuando el vehículo se precipitó por un terraplén mientras realizaba tareas de movimiento de material.
La voz de alarma la dio otro trabajador de la empresa que indicó a la central de emergencias que el hombre podría estar fallecido.
De esta forma, avisaron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos y GES de Valdeorras, a la Guardia Civil y a Protección Civil.
Una vez en el lugar, los equipos de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.
