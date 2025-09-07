Accidente de tráfico
Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos
El vehículo transportaba a personas de nacionalidad francesa
Redacción
Barcelona
Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- 1-0 | Un gol de Barcia le da el triunfo al Deportivo ante el Sporting de Gijón
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- José Gragera lleva dos días al margen del grupo en el Deportivo
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno
- Uno a uno del Deportivo ante el Sporting de Gijón: las notas