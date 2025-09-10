Fallece un trabajador al caerle encima una pieza de hierro en Santa Comba
El suceso ocurrió en el mediodía de este miércoles en la parroquia de Santa Sabiña, en O Busto
EP
Un trabajador ha perdido la vida este miércoles al caerle encima una pieza de hierro en el municipio coruñés de Santa Comba. Concretamente, en O Busto, en la parroquia de Santa Sabiña.
Según ha informado el 112, fue un particular el que dio aviso de lo ocurrido, alrededor de las 13.20 horas. Indicaba que a un trabajador le había caído un hierro encima, aunque no se encontraba atrapado.
El 112 informó al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los servicios de emergencias intentaron reanimar a la víctima, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.
