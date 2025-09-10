Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un trabajador al caerle encima una pieza de hierro en Santa Comba

El suceso ocurrió en el mediodía de este miércoles en la parroquia de Santa Sabiña, en O Busto

Helicóptero medicalizado del 061. / LOC

Un trabajador ha perdido la vida este miércoles al caerle encima una pieza de hierro en el municipio coruñés de Santa Comba. Concretamente, en O Busto, en la parroquia de Santa Sabiña.

Según ha informado el 112, fue un particular el que dio aviso de lo ocurrido, alrededor de las 13.20 horas. Indicaba que a un trabajador le había caído un hierro encima, aunque no se encontraba atrapado.

El 112 informó al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los servicios de emergencias intentaron reanimar a la víctima, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

