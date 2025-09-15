Atropello
Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
La tragedia ocurrió en una calle con gran pendiente de la urbanización Empedrola y el padre y el otro hijo, de 4 años, la presenciaron
La familia es del municipio y el fatídico accidente ha causado gran conmoción
Alfons Padilla
Tragedia en Calpe (Alicante). Los vecinos están sobrecogidos por lo que ocurrió en la tarde de ayer en una calle de la urbanización de la Empedrola. Una familia del municipio que vive en un chalé de la zona salió a pasear. La madre llevaba el carrito de la bebé de 20 días. El padre portaba de la mano al otro hijo de la pareja, un niño de cuatro años. Un coche que estaba aparcado arriba de una calle con fuerte pendiente sufrió un problema mecánico (la Policía Local está investigando qué pasó exactamente) y empezó a deslizarse calle abajo y a coger velocidad. Arrolló brutalmente a la madre y a la bebé. Resultaron gravemente heridas. La pequeña ha fallecido. Mientras, la madre está ingresada en el hospital de Dénia. Permanece en la UCI y se halla en estado crítico. En principio, el impacto del coche la habría provocado la amputación de la pierna y un coágulo en la cabeza.
En seguida, llegaron la Policía Local y los servicios sanitarios. La alcaldesa de Calpe, Ana Sala, ha confirmado a Levante-EMV que el municipio está destrozado por esta tragedia. La familia es de Calpe. La propia alcaldesa, acompañada por el concejal de Seguridad, Guillermo Sendra, acudió al lugar. Fue durísimo. Nadie se terminaba de explicar cómo pudo suceder una fatalidad de esa magnitud. La investigación se centra en saber qué problema mecánico ocasionó que el coche se quedara sin freno de mano y cogiera velocidad pendiente abajo. La alcaldesa ha avanzado que el ayuntamiento declarará varios días de luto. Están pendientes de cómo evoluciona la madre, que tiene entre 30 y 40 años.
El padre y el otro niño presenciaron la tragedia. Lo que ocurrió fue extremadamente traumático. La familia salió a pasear un domingo por la tarde. Lo hizo alrededor de su chalé. La madre hacía nada que acababa de dar a luz. La familia vivía momentos de gran felicidad. Y, de repente, sucedió lo inconcebible. Un coche sin conductor y que estaba aparcado arrolló a la madre y a la recién nacida.
