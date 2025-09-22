Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago

Sorprendente suceso el ocurrido a última hora de la tarde de este domingo en Santiago. Una furgoneta que se encontraba estacionada en la rúa do Outeiro do Castiñeiriño después de que sus ocupantes percibieran olor a quemado mientras viajaban ella, ha quedado totalmente calcinada tras sufrir un incendio un poco más arriba de la pequeña rotonda que da acceso al Colegio Peleteiro.

Unas llamas que terminaron causando el fallo de los frenos del vehículo, provocando a su vez que el mismo se precipitara ardiendo cuesta abajo invadiendo el carril contrario hasta salirse de la vía, dónde terminó empotrado contra una farola.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, que recibieron el aviso del conductor a las 20.35 horas, alertando de que "su coche estaba ardiendo por la parte de abajo en el kilómetro 1 de la AC-841", carretera que discurre desde O Castiñeiriño hacia Los Tilos y Montouto. Así mismo, también indicaba que "el fuego había comenzado mientras iba circulando, pero que había parado y que todos sus ocupantes ya estaban fuera del vehículo".

Rápidamente, fueron avisados los Bomberos de Santiago que, tal y como explicaban este domingo desde el parque compostelano, tuvieron que desplegar "dos camiones, un Primera Salida y un Nodriza de Abastecimiento" para sofocar el incendio en la furgoneta.

Además de los efectivos del servicio de extinción de incendios de la ciudad, hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Santiago, así como Policía Nacional y Guardia Civil, para perimetrar la zona. Finalmente, todo quedó un en susto, pero el suceso causó el caos por momentos en el barrio de O Castiñeiriño.