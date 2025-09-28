Detenido un hombre en Palma por distribuir 31.000 archivos de pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de distribuir pornografía infantil a través de internet. Los investigadores comprobaron que estaba conectada a más de 31.000 archivos pedófilos. Está acusado de un delito de corrupción de menores.

La investigación comenzó por la solicitud de colaboración policial requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid como consecuencia de las gestiones que se realizan contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

Los agentes descubrieron que un usuario afincado en Palma estaba utilizando el sistema de intercambio de archivos peer to peer, que permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató que el sospechoso había subido a la red archivos pedófilos y había descargado también material a lo largo de varios meses. La investigación expuso que estaba conectado, aproximadamente, a más de 31.000 archivos. Tras recibir autorización judicial, los agentes llevaron a cabo el pasado martes un registro en su vivienda y detuvieron al acusado.