Accidente en Málaga
Explota una embarcación en el puerto de Fuengirola
El suceso ocurrió poco antes de las 12.20 horas de este sábado entre los pantalanes 2 y 3
Miguel Ferrary
Una embarcación de recreo sufrió la explosión del motor cuando estaba en el puerto de Fuengirola esta mañana, en lo que parece un suceso fortuito y que provocó una gran alarma entre las personas que se encontraban en la zona, que inmediatamente llamaron al Servicio de Emergencias 112.
La explosión se produjo cuando la embarcación estaba en la rada, entre los pantalanes 2 y 3 del puerto, en un momento en que estaba ocupada. Aunque los servicios de emergencia sanitaria, Policía Local de Fuengirola, bomberos del CPB, Guardia Civil y Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona, sobre las 13.30 horas no había confirmación de víctimas, aunque testigos presenciales afirman que hay personas que han tenido que ser evacuadas con distintas heridas.
La deflagración provocó una densa columna de humo negra que alertó a las personas que se encontraban en la zona. Rápidamente, y mientras llegaban los servicios de emergencia, tres jóvenes montados en motos de agua se dirigieron hacia donde estaba la embarcación y empezaron a maniobrar para lanzarle agua e intentar contener el fuego, que afectaba a la zona del motor y amenazaba con extenderse al resto del barco.
