En la plaza de la Llotja
Un detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años en plena calle ante otro hijo de 8 años
Redacción
La Guardia Urbana de Lleida arrestó ayer de madrugada a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija, de unos 20 años, y ante la presencia del hermano de esta y también hijo del acusado, un menor de 8 años. Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración, según informa el diario 'Segre'.
Los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas de la madrugada del sábado en el exterior de la Llotja, en la avenida de Tortosa cuando una patrulla descubrió que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer en plena calle. Los agentes comprobaron que eran padre e hija y la joven explicó que su padre la estaba forzando.
Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y notificaron el caso a los Mossos d'Esquadra para que amplíe la investigación de los hechos. La joven fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova para ser sometida a revisión médica, mientras que el menor fue entregado a la madre.
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Fernando Soriano: 'El Deportivo se tiene que basar en un porcentaje importante de jugadores creados y trabajados en Abegondo
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10