Un testigo del ataque yihadista de Algeciras describe al acusado: "Era como un espectro"

Uno de los testigos del ataque mortal con machete a Diego Valencia, sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, en Algeciras (Cádiz), el 25 de enero de 2023, ha relatado la fijación que el acusado, Yassine Kanjaa, mostró en todo momento por su víctima y ha descrito que su presencia "era como un espectro" por la chilaba oscura que vestía.

El juicio a Kanjaa, que se enfrenta a una petición del fiscal de 50 años, ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional con las declaraciones de los testigos presenciales de los ataques de los que se le acusa, el del sacristán, al que asesinó tras perseguirle desde la iglesia hasta la plaza Alta de Algeciras, como al sacerdote Antonio Rodríguez al que dejó herido tras atacarle minutos antes cuando oficiaba misa en otra iglesia, la de San Isidro.

Kanjaa ha comparecido ante el tribunal vestido con unos vaqueros rotos y una sudadera negra con la capucha puesta, y se ha acogido a la previsión legal que permite a los acusados declarar en último lugar una vez practicada toda la prueba en el juicio.

El primero de los testigos en comparecer ha sido el sacerdote de Nuestra Señora de La Palma, que tras celebrar misa se encontraba en hablando con dos mujeres en el patio, que fue donde se encaminó Diego Valencia desde la sacristía pidiendo ayuda.

"Un tío, hay un tío", ha relatado que gritó el sacristán al salir al patio "desencajado" mientras que su atacante al que tenía al lado parecía tener "una tranquilidad enorme".

Al ver cómo le daba "el primer machetazo", el testigo optó por salir corriendo, pero llegó a ver el arma que llevaba y ha recordado que la empuñadura era "de un azul eléctrico".

También ha destacado que el acusado parecía tener una especial fijación con Diego porque tuvo la oportunidad "de haber arrasado con todos los que había ahí", con él, las otras dos mujeres, e incluso ha destacado que había niños en catequesis y padres aguardando su salida.

Otro de los testigos presenció por su parte el ataque al sacerdote Antonio Rodríguez, al que el atacante fue a buscar al altar, y al que al salir corriendo le persiguió por la iglesia y le propinó un golpe con el machete que le hizo caer al suelo herido, Kanjaa salió entonces del templo y se encaminó hacia la otra iglesia.

Todos los testigos han destacado la tranquilidad del acusado en los dos ataques y también cuando acabó con la vida del sacristán tras perseguirle hasta la plaza Alta, donde le dio varios machetazos en la cabeza que le causaron la muerte, tras lo que se fue del lugar andando.

"Se fue tan tranquilo, iba como paseando, no corrió ni nada", ha indicado una camarera que vio lo sucedido desde la terraza del bar en el que trabaja.

El acusado, de nacionalidad marroquí, ha sido diagnosticado con un cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica, si bien se considera que la afectación de sus facultades intelectivas y volitivas, aun siendo severa, no era completa, por lo que la Fiscalía aprecia la eximente de anomalía o alteración psíquica como incompleta.