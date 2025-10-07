SUCESOS
Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se buscan a varios desaparecidos y hay un herido grave
Hay al menos dos desaparecidos y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional
Víctor Rodríguez
El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.
Hay al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado en ambulancia, según la Policía Nacional.
Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.
Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- El camino para David Mella después de una situación límite
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas