Detenido tras desmantelar un criadero clandestino que operaba en un almacén de Ordes

Un centro de cría de animales que operaba de forma clandestina en el almacén de un establecimiento de Ordes ha sido desmantelado por la Guardia Civil de A Coruña con la detención de su presunto responsable. El operativo de la unidad del Seprona comenzó tras una primera inspección en la que se localizaron hasta 250 cadáveres de distintos animales, principalmente perros, 28 de ellos de raza chihuahua, además de aves. Muchos de ellos se encontraban junto a animales vivos que, ante la falta de alimento y agua, se alimentaban de los restos cadavéricos. Según explica la Guardia Civil, las perreras y jaulas se encontraban totalmente cubiertas de excrementos.

En el operativo se localizaron 171 animales vivos en condiciones extremas de insalubridad: perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diferentes especies de aves, muchas de ellas exóticas y protegidas como cacatúas rosas y guacamayos. Todos los ejemplares han sido reubicados en centros para su recuperación.

La Guardia Civil se ha incautado además de material veterinario y medicamentos caducados en la operación, en la que también han participado inspectores veterinarios de las consellerías de Medio Ambiente y Sanidad.

Las diligencias por los supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito veterinario han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ordes.