Detienen a un hombre tras robar en un gimnasio de O Milladoiro y utilizar luego las tarjetas sustraídas

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres de estafa por el uso de las tarjetas bancarias sustraídas.

La investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por varios usuarios de un gimnasio de O Milladoiro a mediados del pasado mes de agosto. En ellas, comunicaban haber sufrido robos en sus taquillas mientras realizaban ejercicio, así como el uso de las tarjetas sustraídas para abonar compas en varios establecimientos

Modus operandi

En el transcurso de la investigación, los guardias civiles averiguaron el modus operandi del presunto responsable. Según informa la Guardia Civil en un comunicado, el varón accedía al complejo deportivo para posteriormente violentar los cierres de las taquillas en las que los usuarios guardaban sus pertenencias, tras lo que se apoderaba principalmente de documentación, móviles, dinero y tarjetas bancarias, de las cuales hacía uso posteriormente.

Luego de una ardua investigación, los efectivos lograron identificar, localizar y detener al presunto responsable de los ilícitos, resultando ser un conocido de las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole.