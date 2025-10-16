Prisión comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de la mujer en La Codosera (Badajoz)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja, que falleció tras ser atropellada el pasado martes en el municipio pacense de La Codosera.

El detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está haciendo cargo de la instrucción, que se encuentra en un momento inicial a la espera de practicarse las pruebas testificales y periciales oportunas.

La víctima, Verónica G.G, de 46 años, murió la noche de este martes tras ser arrollada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43 años, en la calle Enrique Tierno Galván de La Codosera, a pocos metros de la vivienda donde ambos residían.

El suceso se produjo en torno a las once de la noche, tras una disputa familiar en la que el conductor habría intentado alcanzar al cuñado de la mujer. Durante la maniobra, el vehículo dio marcha atrás y acabó golpeando a la víctima. Posteriormente, el hombre abandonó el lugar de inmediato y fue detenido poco después en el cruce de La Codosera con la carretera de Alburquerque.

Vecinos del municipio aseguran que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Una mujer de la misma calle contó la mañana siguiente que Verónica “le tenía miedo” y que el detenido ya había mostrado previamente comportamientos agresivos.