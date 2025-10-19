Ahogamientos
Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)
Los servicios médicos han realizado reanimaciones cardiopulmonares avanzadas y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta
EFE
Dos bañistas han muerto este domingo en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa del Mar (Castellón), según han informado fuentes sanitarias.
Uno de los fallecimientos, de un hombre del que no se ha facilitado la edad, ha ocurrido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, en Alicante, adonde se ha desplazado una unidad sanitaria tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 14:02 horas el aviso de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.
Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, sin que haya habido respuesta, y han confirmado el fallecimiento.
Tres horas más tarde, a las 17:14 horas, en la cala Oropesa la Vella de Oropesa del Mar, en Castellón, se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.
Los servicios médicos de una unidad de SAMU han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado la muerte de de la víctima, de 50 años.
- La gran familia del Ánxel Casal, el centro con más alumnado de Galicia: «Lo mejor de este trabajo son los alumnos»
- Rafael Louzán: «En A Coruña no se ha hecho nada de lo que estaba previsto»
- Walter Breijo, paciente de la Unidad de Quemados del Chuac: «Te curan las heridas y el alma»
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina