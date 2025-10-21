Los menores valencianos secuestrados por su padre en Argelia regresan con su madre: "Ha sido una pesadilla"

Los cuatro menores valencianos que estaban secuestrados por su padre en Argelia desde el pasado 30 de julio, cuando acudieron al país con la excusa de visitar a la abuela, enferma de gravedad, ya están de vuelta en Valencia con su madre. Sara. H. F. se reunía el pasado domingo con sus hijos, tras denunciar a su exmarido por la sustracción de los menores y los malos tratos a los que los estaba sometiendo, y que tiene recopilados en numerosos vídeos. "Ha sido una pesadilla, pero ya estamos aquí", se alivia la mujer.

Con el rostro cansado, pero con la satisfacción de haber conseguido su objetivo, por el que llevaba luchando de forma incansable durante cerca de tres meses, la madre coraje llegaba con sus "niños" a la estación de autobuses de Valencia pasadas las 13.00 horas de este martes, poniendo fin a esta "película de terror". Al menos de momento. Lo hacía tras una larga e intensa batalla judicial que se resolvía hace una semana, cuando el progenitor, Mourad S.K., era detenido por la Policía Nacional durante una visita a Valencia, donde había venido con la intención de llevarse a la madre y al quinto hijo que tienen en común.

Sara y sus cuatro hijos, a la salida de la estación de autobuses de València. / Miguel Angel Montesinos

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba el pasado miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para este hombre de 45 años nacido en Argelia y con doble nacionalidad, como investigado en una causa de sustracción de menores. A partir de ese momento, la mujer comenzó un largo proceso burocrático para repatriar a sus hijos, quienes desde entonces permanecían "solos y abandonados" en la casa del padre, en la capital del país.

Angustia hasta el último minuto

En todo este proceso ha sido clave la "implicación" y "colaboración" del Consulado General de España en Argel, administración que ha asistido en todo momento a la madre para que pudiera recuperar a sus hijos, según destaca la madre, que se desplazó el pasado sábado a Argelia para recuperar a los menores. "Me ayudaron a mirar los vuelos, a buscar un alojamiento seguro y a hacer toda la documentación para poder traerlos lo antes posible. Al llegar fui directamente al consulado porque me estaban esperando. Han estado muy pendientes de todo, porque no estaba claro si me iban a dejar volver con los cuatro, porque el mayor no tenía la documentación", relata.

Precisamente ese ha sido uno de los aspectos que ha generado mayor tensión en toda la operación, y que comprometía el regreso de uno de los menores: El padre les había escondido los pasaportes para que no pudieran salir del país. El hijo mayor, de quince años, encontró la documentación de sus hermanos, un niño de diez y dos mellizos, niño y niña, de nueve, pero jamás llegó a localizar la suya. De ahí que el consulado haya tenido que tramitar un salvoconducto de urgencia para acreditar la excepcionalidad del caso y avalar la vulnerabilidad del niño, al que no dejaban salir del país.

Así lo relata la madre, todavía angustiada por los momentos de tensión que se han vivido hasta el último minuto. "Al principio solo me dejaban sacar a los tres pequeños. Me ha dado un ataque de ansiedad pensando que tenía que dejar al mayor, pero tenía dos opciones, volverme sola, o venir con tres y regresar la semana que viene a por el otro". Afortunadamente, poco antes de despegar el avión, y tras poner en conocimiento de los hechos al consulado, el menor conseguía que le sellaran el documento que le permitía embarcar.

Sara baja del autobús que le ha tráido de vuelta a València con sus cuatro hijos, tras meses secuestrados en Argelia. / Miguel Angel Montesinos

El vuelo aterrizaba a las 8.30 de la mañana en Alicante, y de ahí tomaban un taxi hacia la estación de autobuses rumbo a casa. "Aún no lo asimilo", se alivia Sara al tiempo que admite que está "muy cansada, pero tranquila". Alivio también el de sus hijos, quienes "todavía no se lo creen" y siguen "muy nerviosos y alterados", por el calvario al que han estado sometidos durante estos últimos meses.

"Me puso un cuchillo en el cuello"

Tal y como informó Levante-EMV, desde que llegaron al país, el pasado 31 de julio, su padre los maltrataba continuamente, sometiéndolos a palizas e incluso amenazándolos de muerte. Unas agresiones que la madre tiene grabadas, gracias a las videollamadas que sus hijos le hacían a escondidas en los que se escuchaba como el padre golpeaba a los niños con todo tipo de objetos. "Me puso un cuchillo en el cuello y me dijo que me iba a matar", cuenta el hijo mayor.

La mujer insiste en que antes de llevárselos jamás les había puesto la mano encima, aunque admite que ella había sufrido malos tratos, pero jamás llegó a denunciarlo. Tras veinte años de relación, en 2012 decidieron separarse. Entonces solo tenían un hijo en común, pero "seguíamos enamorados". De ahí que desde el divorcio hayan tenido otros cuatro hijos, el último apenas hace dos años. Tras la separación, ella asumió la custodia de los menores, y su padre los veía ocasionalmente "porque teníamos un convenio".

Coincidiendo con las vacaciones de verano, ambos acordaron que los niños pasarían el mes de agosto en Argel para que pudieran despedirse de su abuela, enferma de gravedad. Al menos eso le hizo creer Mourad S. K. , quien le mostró los billetes de ida y vuelta, pero al llegar al país bloqueó a su exmujer. Cinco días después le confesó su verdadera intención: los niños no iban a volver a España. Tras interponer varias denuncias por sustracción de menores y malos tratos, y al ver que nada pasaba, la mujer tendió una trampa a su ex, al que hizo creer que se quería ir a vivir con él. "Le engatusé para que viniera y al llegar avisé a la policía". El hombre fue citado a declarar en la comisaría, donde agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención.

Solos y sin comida

Después de que el juez acordara su ingreso en prisión provisional, la mujer comenzó a gestionar los trámitespara traer a sus hijos de vuelta. Unos niños que, desde que llegaron a Argelia "estaban completamente abandonados"."Los tiene todo el día solos en casa sin comer. Un día el niño (el mediano) estaba con 40 de fiebre. Le dije que lo llevara al hospital y me dijo que estaba esperando a que se muriera para enterrarlo. La chiquilla está llena de golpes y moratones", relataba la mujer el día de la detención.

La madre de los menores retenidos en Argelia en el Juzgado de Guardia de Valencia, hace una semana. / A. Pérez

Como pruebas, Sara aportó numerosos vídeos y audios de WhatsApp, en los que los niños le advertían de los planes que el padre tenía para ella. "Mamá, ten cuidado. No vengas que te quiere matar. Dice que cuando bajes te va a pegar un palizón y te va a romper el pasaporte para que no puedas salir", alertaba el hijo mayor en un mensaje. Unas amenazas que también le enviaba directamente a ella, en los que le avisaba que su plan "es matarte y quedarme en paz", e incluso a Teresa, prima de la mujer, a la que le insinuó que "le voy a cortar el cuello como a un cordero".