Detenido un guardia jurado español que planeaba "ir a Gaza a matar judíos"

Un joven español que trabaja como vigilante de seguridad en Huesca ha sido detenido por la Policía Nacional, acusado de enaltecimiento y adoctrinamiento activo de terrorismo, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El detenido, veinteañero y soltero, se habría convertido al islam y radicalizado hasta el yihadismo más violento en un proceso que habría durado más de un año, según fuentes de la investigación. El pasado 21 de octubre, agentes de la Brigada de Información de Zaragoza registraron su casa en Huesca y requisaron sus dispositivos electrónicos.

"Tu sangre es el camino"

La investigación se inició después de detectar que el guardia jurado compartía en algunas redes sociales diferentes vídeos de Bin Laden, de varios jefes del Daesh y otros dirigentes yihadistas. También, grabaciones de terroristas suicidas y mensajes animando a hacer la yihad: "tu sangre es el camino y estas son las copas y las huríes (se refiere a las jóvenes vírgenes prometidas para los mártires), te rodean y desean. Tu sangre es la explosión del amanecer”, Utilizaba diferentes perfiles en TikTok que iba cambiando para no dejar rastro. Uno de ellos se llamó "unknownsalafisspain" (salafista desconocido España).

José Luis Calama, magistrado del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, autorizó la intervención de las comunicaciones del guardia jurado. Los policías de Información escucharon entonces mensajes inequívocos del joven español, que hablaba con otro y trataba de convencerlo para ir a Palestina y matar judíos. "Habría que ir allí y cárgárselos, tío", le espeta en una conversación grabada la primavera pasada.

"España me la suda"

Cuando alguno de sus interlocutores le habla de otros problemas, como la guerra en Ucrania o la situación de los musulmanes en España, el guardia jurado responde con convicción: "Ucrania me suda la polla, porque no es musulmán" o "España me la suda, es kafir" (infiel, pecadora en argot islamista).

Mientras estaba siendo investigado, el joven vigilante de seguridad recita por teléfono pasajes del Corán que, en su opinión, justifican cometer asesinatos. "Hay que hacer yihad… Habría que ir y matar a los judíos", afirma en otra conversación.

Un chaleco bomba

Van pasando las semanas, y aumentan también la represión israelí y las víctimas en Gaza. El guardia jurado se muestra decidido a irse a Palestina y trata de convencer a uno de sus interlocutores. Ha planeado dos posibilidades: la primera es inmolarse allí en un atentado suicida (lo que llama el martirio) con un chaleco bomba, un método muy utilizado por Hamás.

La segunda es viajar a la zona y, después de casarse con varias mujeres musulmanas allí, pagar veinte euros a "un niño", en alusión a un menor de edad que viva en Gaza, para que se coloque el chaleco bomba en su lugar y "apriete el botón rojo", en alusión al detonador de los explosivos. Da más detalles de cómo utilizaría a un menor palestino como terrorista suicida: "Toma, niño, aprieta el botón rojo", le diría, en alusión al detonador. Los investigadores analizan ahora su teléfono móvil y su ordenador en busca de posibles conexiones con otros yihadistas.