Herido un hombre tras una explosión en su caravana en una playa de Bueu

Un hombre de 49 años de edad resultó herido grave esta mañana después de que se produjese una explosión en la caravana en la que se encontraba, en una finca privada situada en las inmediaciones de la playa de Tuia, en Bueu. El afectado, vecino de Bueu, responde a las iniciales J.J.A.V., y fue evacuado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario al sufrir quemaduras de diversa consideración en el cuerpo y en el rostro, que inicialmente fueron valoradas como de segundo y tercer grado, respectivamente. En el momento de su traslado se encontraba consciente y su vida no corría peligro, aunque en un lógico estado de shock declaró a los presentes que "me intentaron matar".

El suceso se produjo minutos antes de las 7.30 horas de la mañana en una parcela situada en el vial de acceso al arenal de Tuia, en un terreno particular. Fue entonces cuando, por causas que aún están siendo investigadas, hubo una explosión que afectó tanto a la caravana en la que se encontraba el vecino de Bueu como a una instalación anexa tipo galpón. Ambas quedaron destrozadas por la deflagración y por el posterior incendio, que llegó a afectar a una pequeña área de monte contigua a la finca.

Los restos de la caravana y la construcción anexa aún en llamas. / FDV

Si bien la zona está relativamente aislada, el sonido de la deflagración se oyó en los lugares más próximos de la parroquia, sucediéndose entonces las llamadas al 112. Primero se dio aviso de un fuerte estruendo similar a una bomba, luego de la existencia de una columna de humo y finalmente de las llamaradas que por entonces calcinaban la caravana. De inmediato se activó un operativo en el que participaron la Policía Local de Bueu, la Guardia Civil, Bombeiros do Morrazo y el 061 con dos ambulancias, la que tiene base en Bueu, que se encargó de ofrecer los primeros auxilios, y una medicalizada, que fue la que se encargó de su posterior traslado a un centro hospitalario para ser tratado de sus heridas.

La víctima aseguró desconocer la causa de la explosión

El hombre, que salió de la caravana por sus propios medios, aseguró a los servicios de emergencia desconocer la causa de la explosión e incluso indicó que tenía el gas desconectado. La investigación está ahora en curso.

Un bombero en la entrada de la finca en la que se produjo la explosión. / Santos Álvarez

El operativo de extinción no estuvo exento de dificultades, ya que la estrechez del camino impidió a los Bombeiros do Morrazo acudir con el camión motobomba, teniendo que recurrir a un todoterreno para llegar al lugar y a una bomba para extraer el agua de un pozo en la misma finca. Además, la diferente rasante a la que se encontraba con respecto a la caravana (esta en la parte alta del terreno) hacía que el caudal fuese bastante reducido.

Las llamas que consumieron tanto la caravana como la edificación anexa se extendieron también por el exterior de la finca, a un terreno de monte. La impresión general era que las lluvias de los últimos días habían evitado una mayor desgracia, y que en plena ola de calor de verano hace unas semanas, y con el terreno seco, pudo haberse producido una mayor desgracia, en una zona, en la que, además, el acceso de los vehículos de emergencia es bastante complicado.