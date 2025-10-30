Accidente
Dos heridos, uno grave, tras la rotura de un tanque que vertió aceite de palma en la ría de Vigo
El derramamiento se trata de un producto empleado para alimentación de ganado y aves que no es tóxico
Redacción
La rotura de un tanque en el puerto de Vigo ha ocasionado esta tarde el vertido de una importante cantidad de aceite de palma a la ría de Vigo y ha dejado dos heridos, uno de ellos grave. La sustancia derramada se trata de un alimento empleado para ganado y aves que no es contaminante ni para las personas ni para el medio marino. La mancha generada, sólida y de color amarillo, se llegó a extender desde Areal hasta la terminal de contenedores. Este percance obligó a la Xunta a activar el nivel 1 de emergencia del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal).
El suceso se produjo a primera hora de la tarde de este jueves, cuando el reventón de una tubería de un silo alcanzó a dos trabajadores, resultando uno de ellos herido de gravedad, que fueron trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. La rotura ocurrió mientras realizaban los trabajos de carga.
Autoridad Portuaria desplegó las barreras para confinar el aceite y poder recoger el producto derramado, del cual por ahora se desconoce su cantidad. El tanque ya ha dejado de verter, según confirman fuentes del propio Puerto de Vigo, que señalan al mismo tiempo que ha sido una situación extraordinaria y que se investigan las causas.
A la zona se desplazaron los servicios centrales y los de base operativa en Vigo de Gardacostas, así como sus buques Valentín Paz Andrade y el Irmáns García Nodal, ambos desde Vilagarcía, y el Ría de Vigo, procedente de Marín; el remolcador Helechosa; y las embarcaciones Pelícano -de limpieza de la lámina de agua- y Segem -de lucha contra la contaminación.
Igualmente, Salvamento Marítimo y la empresa de buzos Northcom Diving desplegaron sus medios. En el lugar, también se presentaron la Policía Portuaria, la Científica, la Judicial, la Guardia Civil y agentes del grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX).
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales
- Así fue la inauguración y apertura de Dolce Vita en Agrela
- Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera
- Patrimonio desaparecido: arquitectura de A Coruña rescatada de la destrucción