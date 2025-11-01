SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una joven de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado en la localidad madrileña de Leganés tras recibir un disparo en la cara. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:55 horas en la avenida de la Lengua Española, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Efectivos del SUMMA 112 acudieron al lugar y atendieron a la víctima, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida, desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha. La joven fue estabilizada, intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Así es el Pazo Illobre, en Betanzos
- Las bodas de oro del Judo Club Coruña: «Caer, levantarse y seguir luchando»
- Así se verían los 'rascacielos' del Parque de Oza desde diferentes puntos de A Coruña