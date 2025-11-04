Violencia de género
La Policía investiga un asesinato machista en Zaragoza
El crimen se ha cometido a primera hora de este martes en la calle Privilegio de la Unión de la capital aragonesa y ya hay un detenido
A. T. B.
Efectivos de la Policía Nacional están investigando como crimen machista un homicidio de una mujer ocurrido a primera hora de este martes en la ciudad de Zaragoza. En concreto, los hechos han tenido lugar en la calle Privilegio de la Unión.
Según confirman fuentes de Delegación del Gobierno en Aragón, la víctima es una mujer de 49 años, que ha fallecido como consecuencia de las heridas perpretadas con arma blanca.
La Policía ha acordonado la calle, mientras se trabaja en el interior del domicilio para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta mujer de 49 años. Hay un detenido.
34 asesinatos machistas en España
En lo que va de 2025, el Ministerio de Igualdad ha registrado 34 asesinatos machistas en España hasta el lunes 3 de noviembre, según la estadística oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La cifra se eleva a 1.329 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.
Si se confirma este caso, Aragón registraría el primer crimen machista en 2025. El pasado año sufrió uno. El último asesinato machista que lamentó la ciudad de Zaragoza se remonta a diciembre de 2022, cuando Antonio Giger Kaufmann -fallecido sin ser juzgado- mató a martillazos a su mujer en un domicilio de la calle San Miguel.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma los casos como machistas cuando existe o existió relación de pareja o expareja entre víctima y agresor. El teléfono 016 atiende a víctimas de violencia de género las 24 horas en más de 50 idiomas, sin dejar rastro en la factura telefónica.
