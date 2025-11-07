Euskadi
Detenido un arrendatario de 52 años acusado de agredir sexualmente a su inquilino, de 21, en Vitoria
La víctima acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma
Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven
EP
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual a otro hombre, un joven de 21 años, en un inmueble de Vitoria, en el que la víctima acababa de alquilar una habitación al presunto agresor.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el camarote de un inmueble sito en el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. La víctima, un hombre de 21 años, acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma. Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven.
El pasado miércoles, la Ertzaintza puso en marcha una investigación para localizar y detener al presunto agresor, un hombre de 52 años, que fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park