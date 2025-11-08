Operación policial
Un policía resulta herido de bala en un tiroteo durante una operación contra el narco en Sevilla
Los autores de los tiros comenzaron a disparar mientras los agentes realizaban labores de vigilancia en la localidad de Isla Mayor, según fuentes de la Policía Nacional
Carlos Doncel
Un policía ha resultado herido grave de bala durante un tiroteo este sábado en la localidad sevillana de Isla Mayor, tal como confirman fuentes de la Policía Nacional. Los hechos han tenido lugar en el transcurso de una operación contra el narco, cuando el autor o autores de los tiros comenzaron a disparar al detectar la presencia de los agentes. La víctima ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario, "donde la están operando en estos momentos", según apuntan estas mismas fuentes.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el suceso ha tenido lugar durante un operativo contra el narcotráfico en esta localidad sevillana. En ese despliegue policial, el autor o autores de los hechos empezaron a tirotear cuando detectaron la presencia de las autoridades, resultando herido uno de los agentes que formaba parte del dispositivo.
En estos momentos se ha establecido un importante operativo para detener al autor o autores de los disparos, tal como detallan desde la Policía Nacional.
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Brais Pardo, el adolescente coruñés que cumplió su sueño de tocar con Los Satélites: 'La primera vez que los escuché dije: esto es música
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- El templo perdido de la merluza a la romana y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista
- El Gobierno local de A Coruña ve 'complejo' ampliar líneas de buses o renovar la flota hasta 2027