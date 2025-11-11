Fuego
Un grave incendio calcina una empresa en la Ciudad del Transporte de Castellón
El fuego ha afectado a Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje y ha alcanzado a las naves contiguas
Aitor Tezanos
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castellón ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas alcanzaron a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial han luchado durante la noche por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
Trabajo
En la extinción del incendio, que llegó una vez superadas las 3.00 horas, trabajaron hasta siete dotaciones del Bomberos de Castelló, 2 mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y 1 dotación del Consorcio Provincial de Bomberos.
El incendio causó explosiones que fueron percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Continúan los trabajos
Los bomberos continúan trabajando para rematar y refrescar el incendio, tal y como apuntan desde la cuenta de X (antiguo Twitter) de Emergències 112CV.
Suscríbete para seguir leyendo
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Manifestación en A Coruña por el transporte de viajeros: los trabajadores salen a la calle para reclamar mejoras
- El Dépor regresa a la zona de ascenso directo: así queda la clasificación de Segunda División
- Arranca el concurso para elegir la mejor hamburguesa de España: estas son las dos de A Coruña que quedaron mejor clasificadas