Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Un educador ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual cometidos mientras trabajaba en un centro de protección de menores de la capital malagueña, para los que elegía siempre víctimas especialmente vulnerables.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años, que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor por parte del educador, que en la actualidad tiene 38 años, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

A estas denuncias se han sumado otras dos mas, que coinciden en que el presunto agresor siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad, sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.

Los investigadores se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos y averiguaron que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.

En una labor de búsqueda de posibles víctimas, se logró contactar con los menores -ahora adultos-, que en su momento relataron supuestos delitos de abusos, si bien algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás. A la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.

El perfil de todas las víctimas es de gran vulnerabilidad; uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50 %, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana.

Las pesquisas policiales apuntan a que el presunto agresor era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, dependiendo del turno que le correspondiera.

De este modo, "se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones de los niños o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos", señala la Policía.

Tras recoger las denuncias de las víctimas, los agentes detuvieron al sospechoso, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, y ya ha sido puesto a disposición judicial.